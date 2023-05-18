Müjdeli haber! Memura kira yardımı geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da bir otelde Cumhur İttifakı'na üye parti temsilcilerinin yer aldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

MEMURA KİRA YARDIMI

Sorunlara ve planlamalara değinen Çavuşoğlu'nun gündeminde fahiş kira zammı vardı.

Çavuşoğlu kira düzenlemeleri hakkında yaptığı açıklamada büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı yapılacağını duyurdu.

"KRİZLERİN SONUCU DEĞİL, FIRSATÇILARIN DA KURNAZLIĞINDAN KAYNAKLI"

Antalya'ya son 21 yılda 145 milyar lirayı aşan kamu yatırımı yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

Kampanya sürecinde hemşehrilerimizle buluşmalarımızda talep ve sorunları da dinleme, gözlemleme fırsatımız oldu. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın en çok dile getirdiği önemli iki sorunu çözmek için Cumhur İttifakı olarak çalışmalarımızı başlattık. Bunlardan ilki Antalya'mızdaki fahiş kira artışları.

Önce Rusya-Ukrayna Savaşı, sonra asrın felaketi depremler, arz talep dengesini bozdu. Ancak bu sorun sadece yaşanan krizlerin sonucu değil, fırsatçıların da kurnazlığından kaynaklı. Bu ahlaki de değil, insani de değil. Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gereğini yapacağız.

Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları da süratle kazandırıp arz talep dengesini sağlayacağız. İkinci konu da bazı ilçelerimizin tarım teşviklerinden mevzuattaki hükümler nedeniyle faydalanamamış olması.

Tarım Bakanlığımızla bunu görüşerek hemen bir çalışmaya başladık. En kısa sürede sonuç alarak Antalya'mızın batısından doğusuna her ilçemizin eşit istifadesine sunacağız.

MEMURA KİRA YARDIMI İÇİN TALİMAT BAŞKAN ERDOĞAN'DAN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesinde "İstanbul başta olmak üzere bölgesel geçim endekslerini dikkate alınarak kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapacağız" vaadi yer aldı.