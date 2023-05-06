Menderes, Özal ve Erbakan'ı örnek gösterdi! Fuat Oktay: Şimdi Erdoğan için söyleniyor

Fuat Oktay ve eşi Hümeyra Oktay, Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni için bulundukları İngiltere'de Batı Londra Türk Gönüllüleri Derneğini ziyaret etti.

Kral 3. Charles'ın da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen yardım çalışmalarını incelediği dernekte yapılan çalışmaların ve edilen duaların Türkiye'de yakinen hissedildiğini söyleyen Oktay, derneğin Türkçe eğitimi, kültürel etkinlikleri ve faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyadaki Türk vatandaşlarıyla gönülden gönüle köprü kurduğunu belirterek "Şu anda bütün okların yöneldiği yer Recep Tayyip Erdoğan. Bu, her dönem böyle olmuş. Öncesinde Adnan Menderes için, sonra Turgut Özal için, sonra Necmettin Erbakan için söylenmiş, şimdi Erdoğan için söyleniyor ama bu okların hedefi Türkiye'dir." diye konuştu.

Türkiye'nin sahip bulunduğu potansiyelle gözünün daima daha ileride olduğunu vurgulayan Oktay, "Öyle olunca birileri rahatsız oluyor. Türkiye, ilk kez Cumhurbaşkanı'mızla başka bir yolu tercih etti. Tercih ettiği yol da şuydu: 'Ben, bir başka ülkenin menfaatleri doğrultusunda karar vermeyeceğim. Ben kendi milletimin menfaatlerine göre hareket edeceğim.' Böyle olunca Türkiye ve Erdoğan'a karşı bölgede hesapları olanların bir rahatsızlığı başladı." ifadelerini kullandı.

Oktay, Türkiye'nin kendi yağında kavrulurken daha da ileriye giderek kendi savaş uçağını yapan ülke konumuna geldiğine işaret ederek "'Enerjide de yerli ve milli bir yaklaşım sergileyelim.' dedik şimdi kendi doğal gazımızı, petrolümüzü çıkarmaya başladık ve tesisleşiyoruz." dedi.

Turizm, altyapı ve lojistikte de Türkiye'nin başka bir noktaya geldiğini kaydeden Oktay, otomobil, bilişim, otomasyon ve elektronikte de ilerleme kaydettiğini, gözünü uzaya çevirdiğini anlattı.

Tarım konusunda atılan adımlara değinen Oktay, "Türkiye'nin ihtiyacı neyse ona göre üretilsin, çiftçimiz ve köylümüzle anlaşalım, hangi ürün ne kadar üretilecekse önceden konuşalım. Şimdi buna odaklandık." diye konuştu.

Türkiye'deki arazilerin yetersiz kalması halinde bazı ülkelerle arazilerini kullanma konusunda anlaşmalar yapıldığına dikkati çeken Oktay, "Gübreyi dışardan getirmekle olmuyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'yla gübre yok oldu. Türkiye olarak devreye girip 'Nasıl çözebiliriz?' dedik ve şimdi Filyos'ta gübre tesisi kuruyoruz. Birçok sektörde bu gelişmeler yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "BU BÜYÜKLÜKTE BİR AFETİ 3 HAFTA GİBİ BİR DÖNEMDE GERİDE BIRAKTIK"



Oktay, enerjide geçen sene ilave ödemeler yapılması gerektiğini hatırlatarak "Depremle birlikte 110 milyar dolarlık bir maliyet çıktı ama bir devlet düşünün ki bu büyüklükte bir afeti 3 hafta gibi bir dönemde geride bıraktı. Bunu İngiltere yapamazdı, Almanya bütün ekonomik gücüne rağmen yapamazdı, ABD de Çin de Japonya da yapamazdı. Bu, sadece bir ekonomik güçle değil devletin milletiyle bir araya gelmesiyle atlatılacak bir problemdi ve milletimizle birlikte el ele yaptık." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hızla konut inşaatlarına başlandığını ve köy evlerinin tesliminin gerçekleştiğini belirten Oktay, yıl sonuna kadar bölgedeki tüm hasarlı yapıların da yıkılarak ev ve iş yerlerinin teslim edileceğini vurguladı.

Oktay, konutlardaki kira artışlarının önlenmesi için daha fazla konut yapılacağına dikkati çekerek "Şimdi yeni bir projeye başladık. 'Evin afete dayanıklı değilse evini bize getir, yıkalım, yenisini yapalım, 2 yılda teslim edelim, maliyetin yarısını biz karşılayalım, geriye kalanıyla alakalı sana uzun vadeli kredi verelim ve yine taşınmanla ilgili, kira yardımıyla ilgili destekte bulunalım.' diyerek orayı da o şekilde çözmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "14 Mayıs'tan sonra bu fiyat artışlarının ve enflasyonun ciddi şekilde üzerine gideceğiz ve orada da ciddi bir şekilde sonuç alacağız." dedi.

- "14 MAYIS, BİZİM İÇİN SIRADAN BİR SEÇİM DEĞİL"



Savunma sanayisi ve enerjide dışarı giden harcamanın yapılan yatırımlarla Türkiye'deki 85 milyon için harcanacağının altını çizen Oktay, "Bu şekilde dönüşen Türkiye, kendi geleceğiyle ilgili kendi karar alacağı için rahatsız oluyorlar ve 'Recep Tayyip Erdoğan gitmeli.' diyorlar." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı'mızla dimdik durmamız gerekiyor." diyen Oktay, İngiltere'de yaşayan vatandaşların bu düşüncelerle sandığa gitmeleri gerektiğini, ülkedeki sandıkların iki gün sonra kapanacağını ifade etti.

Oktay, "Son 48 saat çok önemli. Depremde yaptığınız katkılar kadar önemli. Bu 14 Mayıs, bizim için sıradan bir seçim değil gerçekten kader seçimi. Geldiğimiz nokta gerçekten çok önemli. Sadece A veya B partisinin iktidarda devam edip etmemesi değil bir yol ayrımından bahsediyoruz. Burada tercihimizi net ortaya koymalıyız." diye konuştu.

Batı Londra Türk Gönüllüleri Derneğinin ihtiyaç ve talepleriyle ilgili dernek yöneticilerinin beklentilerini dinleyen Oktay, derneğin her yıl düzenlediği festival için "otağ" isteğini kabul ederek göndereceklerini söyledi.