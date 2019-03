'Menderes’i asan zihniyetle aynısın'

Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum İstasyon Meydanı’nda düzenlediği mitingde Erzurum’u, bir aylık aranın ardından bugün kar, tipi altında bir kez daha gönülden selamladığını belirterek Erzurumluların soğuk havaya rağmen meydanı doldurduğunu söyledi. HDP’li milletvekillerinin bölücü terör örgütüne yönelik sözlerini hatırlatan Erdoğan şunları vurguladı:

KİŞİ SEVDİKLERİYLE BERABERDİR

“Bakınız ne diyor? ‘Kürdistan’ diyor. Bölücü terör örgütünün başının heykelini dikeceklermiş, bunu diyor. Bu can bu tende oldukça, sizler bu kardeşinize bu görevi verdikçe bilesiniz ki bunlar bu ülkede heykeli bırak, önce kendilerini kurtarsınlar. Bu ülkeyi bölemeyecekler. Kürdistan Kuzey Irak’ta. Çok seviyorlarsa oraya gitsinler. Benim ülkemde ‘Kürdistan’ diye bir bölge yok. Böyle bir bölünmeye de asla müsaade etmedik, etmeyiz.”

CHP, HDP, sözde İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin bir araya geldiğini anlatan Erdoğan “Kişi sevdikleriyle beraberdir” hadisini paylaşarak “Şimdi söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. CHP ile kol kola olan ne olacak, onlar gibi olacak. Aynı şekilde İYİ Parti, aynı şekilde HDP’yle. Şimdi bunlar bir ittifak oluşturmuşlar, biz de bir ittifak oluşturduk. Bizim ittifakımızın adı Cumhur İttifakı. Nerede başladı 15 Temmuz’da” diye konuştu. Başkan Erdoğan, bugünün, 28 Şubat 1997 postmodern darbesinin 22. yılı olduğunu hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

28 ŞUBAT’I CHP ZİHNİYETİ YAPTI

“Benim başörtülü kızlarımın üniversitelere alınmadığı günün yıldönümü. Bu çileleri kimlerle çektik? Bu CHP ile çektik, bu CHP zihniyetidir. Camilerimizi ahıra çeviren bu CHP zihniyetidir. İşte o zaman başörtülü kızlarımızı, odalarda onları hesaba çeken ve başlarını açtırmak suretiyle içeri alan rektör yardımcısı hanım, daha sonra CHP’nin milletvekili oldu, biliyorsunuz. Biz, bugün Türkiye’nin beka meselesinden söz ettiğimizde, bazıları bunu istihza ile karşılıyor. Halbuki bu ülkenin tarihindeki her darbe, her cunta, her vesayet girişiminin bizatihi kendisi bir beka sorunuydu. Şayet o dönemlerde bu sorun yeterince dikkate alınsa, konuşulsa, tartışılsa gerçekler aydınlatılabilseydi belki daha sonraki acıları yaşamayacaktık. İşte bunun için biz, Türkiye’nin içinden geçtiği dönemin inceliklerini, hassasiyetlerini, önemini tüm yönleriyle milletimizle paylaşmaya çalışıyoruz.”

BAY KEMAL SEN DARBECİSİN

Erdoğan, 15 Temmuz gecesi “bir telefondan haykırışıyla” milletin sokağa döküldüğünü hatırlatarak şunları dedi: “Ve Bay Kemal bütün bu tabloları Bakırköy Belediyesi’nde kahvesini yudumlayarak izliyordu, görüntülerle sabit. Bay Kemal, sen darbecisin darbeci. Sen darbecilerle berabersin. Geçmişinizde de zaten bu var. Kendinizi aklayamazsınız. Menderes’le iki arkadaşının ipini çekenlerin zihniyeti neyse senin zihniyetin de odur. Bunları biz çok iyi biliyoruz, hepinizin ortak bir amacı vardı, bu amaç, Türkiye’nin istikrarına darbe vurmaktır, bu amaç milletimizin huzurunu kaçırmaktır. İşte şimdi de sen bölücü terör örgütüyle berabersin. Kandil ne diyor? ‘Batıda AK Parti ve MHP’yi bitireceğiz, Kürdistan’da da CHP ile birlikte olacağız.’ diyor. Herhangi bir şey söylemeye gerek var mı?”