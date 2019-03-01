'Menderes’i asan zihniyetle aynısın'
Başkan Erdoğan, 28 Şubat’ın CHP zihniyetinin yaptığını belirterek “Bay Kemal, sen darbecisin darbeci. Geçmişinizde de zaten bu var. Menderes’in ipini çekenlerin zihniyeti neyse senin zihniyetin de odur” dedi.
Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum İstasyon Meydanı’nda düzenlediği mitingde Erzurum’u, bir aylık aranın ardından bugün kar, tipi altında bir kez daha gönülden selamladığını belirterek Erzurumluların soğuk havaya rağmen meydanı doldurduğunu söyledi. HDP’li milletvekillerinin bölücü terör örgütüne yönelik sözlerini hatırlatan Erdoğan şunları vurguladı:
KİŞİ SEVDİKLERİYLE BERABERDİR
“Bakınız ne diyor? ‘Kürdistan’ diyor. Bölücü terör örgütünün başının heykelini dikeceklermiş, bunu diyor. Bu can bu tende oldukça, sizler bu kardeşinize bu görevi verdikçe bilesiniz ki bunlar bu ülkede heykeli bırak, önce kendilerini kurtarsınlar. Bu ülkeyi bölemeyecekler. Kürdistan Kuzey Irak’ta. Çok seviyorlarsa oraya gitsinler. Benim ülkemde ‘Kürdistan’ diye bir bölge yok. Böyle bir bölünmeye de asla müsaade etmedik, etmeyiz.”
CHP, HDP, sözde İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin bir araya geldiğini anlatan Erdoğan “Kişi sevdikleriyle beraberdir” hadisini paylaşarak “Şimdi söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. CHP ile kol kola olan ne olacak, onlar gibi olacak. Aynı şekilde İYİ Parti, aynı şekilde HDP’yle. Şimdi bunlar bir ittifak oluşturmuşlar, biz de bir ittifak oluşturduk. Bizim ittifakımızın adı Cumhur İttifakı. Nerede başladı 15 Temmuz’da” diye konuştu. Başkan Erdoğan, bugünün, 28 Şubat 1997 postmodern darbesinin 22. yılı olduğunu hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:
28 ŞUBAT’I CHP ZİHNİYETİ YAPTI
“Benim başörtülü kızlarımın üniversitelere alınmadığı günün yıldönümü. Bu çileleri kimlerle çektik? Bu CHP ile çektik, bu CHP zihniyetidir. Camilerimizi ahıra çeviren bu CHP zihniyetidir. İşte o zaman başörtülü kızlarımızı, odalarda onları hesaba çeken ve başlarını açtırmak suretiyle içeri alan rektör yardımcısı hanım, daha sonra CHP’nin milletvekili oldu, biliyorsunuz. Biz, bugün Türkiye’nin beka meselesinden söz ettiğimizde, bazıları bunu istihza ile karşılıyor. Halbuki bu ülkenin tarihindeki her darbe, her cunta, her vesayet girişiminin bizatihi kendisi bir beka sorunuydu. Şayet o dönemlerde bu sorun yeterince dikkate alınsa, konuşulsa, tartışılsa gerçekler aydınlatılabilseydi belki daha sonraki acıları yaşamayacaktık. İşte bunun için biz, Türkiye’nin içinden geçtiği dönemin inceliklerini, hassasiyetlerini, önemini tüm yönleriyle milletimizle paylaşmaya çalışıyoruz.”
BAY KEMAL SEN DARBECİSİN
Erdoğan, 15 Temmuz gecesi “bir telefondan haykırışıyla” milletin sokağa döküldüğünü hatırlatarak şunları dedi: “Ve Bay Kemal bütün bu tabloları Bakırköy Belediyesi’nde kahvesini yudumlayarak izliyordu, görüntülerle sabit. Bay Kemal, sen darbecisin darbeci. Sen darbecilerle berabersin. Geçmişinizde de zaten bu var. Kendinizi aklayamazsınız. Menderes’le iki arkadaşının ipini çekenlerin zihniyeti neyse senin zihniyetin de odur. Bunları biz çok iyi biliyoruz, hepinizin ortak bir amacı vardı, bu amaç, Türkiye’nin istikrarına darbe vurmaktır, bu amaç milletimizin huzurunu kaçırmaktır. İşte şimdi de sen bölücü terör örgütüyle berabersin. Kandil ne diyor? ‘Batıda AK Parti ve MHP’yi bitireceğiz, Kürdistan’da da CHP ile birlikte olacağız.’ diyor. Herhangi bir şey söylemeye gerek var mı?”
YOKLUK DEĞİL, VARLIK KUYRUĞU
Kılıçdaroğlu’nun tanzim satışlara dönük sözlerini hatırlatan Erdoğan “CHP olarak sizin tarihinizde yokluklar kuyruğu vardı Bay Kemal. Senin baban da bunu iyi bilir sen de bunu iyi bilirsin. Yağ kuyrukları, benzin kuyrukları, sende de ilaç kuyrukları vardı. Şimdi ne var? Şimdi yokluk kuyruğu yok, varlık kuyruğu var. Biz bu arada simsarları, komisyoncuları, ‘halkımı mı sömürmek istiyorsun? Size fırsat vermeyeceğiz’ diye bu adımları attık. Fiyatlar ne oldu? Yarı yarıya indi” cevabını verdi.
UCUZLATMAYI BIRAK, SU VEREMİYORDUN
Erzurum’a yapılan yatırımlar hakkında bilgiler veren Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 31 Mart yerel seçimleri için vaatlerini eleştirdi. Erdoğan şunları söyledi: “Bay Kemal ne diyor? ‘Ankara’da, İstanbul’da eğer biz belediyeleri alırsak, suyu ucuzlatacağız’ diyor. Bay Kemal, İzmir sendeydi, İzmir’de suyu ucuzlattın mı? Muğla sendeydi, Muğla’da suyu ucuzlattın mı? Sen İzmir’e su veremiyordun su. Devlet Su İşlerini devreye soktuk ve oraya su getirdik, kimi aldatıyorsun? Akşam yalan, sabah iftira. Hayatı bu. Hastanelerimizle ilgili söylediği yalanlar. SSK Genel Müdürüyken bunlar ölüleri bile rehin aldılar. Genel müdür olduğu zamanı hatırlayın, ilaç alabiliyor muyduk? Ama şimdi ilaç sorunumuz var mı?”
SALL’I TEBRİK ETTİ
Başkan Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’i telefonla arayarak cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti.
Ne kar ne soğuk, Dadaşları durduramadı!..
Erzurumlular, -4 derece ve yoğunr kar yağışına rağmen kente gelen Başkan Erdoğan’ı yalnız bırakmadı. Havalimanından miting alanına geçiş güzergahındaki Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü girişinde otobüsünü durduran Erdoğan kendisini kar yağışı ve soğuk havaya rağmen yol kenarında karşılayan vatandaşlara çevre dostu bez torbalar içerisinde Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil’in “Gençlerle Başbaşa” kitabını armağan etti. Sohbet ettiği vatandaşlara paketlerdeki çayı da dağıtan Erdoğan, bu kişilerle fotoğraf çektirdi. Eski Havalimanı Kavşağı’nda da Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait Mehteran Takımı’nın karşıladığı Erdoğan, burada da vatandaşlara kitap ve çay dağıttı. Erdoğan, güzergahtaki Terminal Caddesi’nde de otobüsünü durdurup bir işyerine girerek çalışanlar ile sohbet etti. Güzergah boyunca kar yağışı altında bekleyen çok sayıda vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, daha sonra kar yağışı ve soğuk havaya rağmen alanı dolduran binlerce Erzurumlu beklediği İstasyon Meydanı’nda mitingine başladı. Konuşmasında “Cumhur İttifakı’nın yanında yer alıyor muyuz?” diye soran Erdoğan alandakilerin hep bir ağızdan “evet” demesi üzerine, “Maşallah. Kar, bora, fırtına benim dadaşlarımı engellemiyor. İşte yine meydanlardasınız” dedi.
Millet iradesi ilelebet payidar kalacaktır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “28 Şubat, halkın iradesine ve değerlerine darbeydi” ifadelerine yer verdi. Türk milletinin vesayet, darbe ve işgal girişimlerini 15 Temmuz 2016’daki gibi şanlı bir direnişle tarihe gömeceğini gösterdiğini ifade eden Altun, “28 Şubat bin yıl süremedi ama millet iradesi ilelebet payidar kalacak” açıklamasında bulundu.
Milletin basiretiyle tarihin çöplüğüne atıldı
Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın, 28 Şubat’ın 22. yılı nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Bin yıl sürecek denen 28 Şubat milletin iradesi ve basiretiyle tarihin çöplüğüne atıldı. Vesayetçi ve tepeden inmeci projeler çökmeye mahkumdur. Böyle utanç tablolarının bir daha yaşanmaması için hikmetle, azimle, el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz.”
Yeni girişimlere karşı uyanık kalmalıyız
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin 28 Şubat’ı demokratik olgunlukla aşmayı başardığını söyledi. Çelik, şöyle dedi: “Zaman zaman 28 Şubat’taki zihniyeti hortlatan uygulamaların yeniden yürürlüğe sokulmaya çalışıldığını, birileri tarafından teklif edildiğini hatta bazı siyasi oluşumlar tarafından bunun dillendirildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bundan sonrasıyla ilgili de bu uyanıklığın sürdürülmesi gerekiyor.”
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.