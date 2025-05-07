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Politika

Merakla beklenen seçim anketi yayınlandı! AK Parti farkı açıyor

Optimar Araştırma, nisan ayında 2 bin kişiyle görüşerek merakla beklenen seçim anketini yayınladı. Ankete katılanlara, 'bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltilirken, AK Parti yüzde 35,5 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. CHP ise yüzde 31'lik oy oranıyla ikinci sırada kaldı.

HABER MERKEZİ7 Mayıs 2025 Çarşamba 18:56 - Güncelleme:
Merakla beklenen seçim anketi yayınlandı! AK Parti farkı açıyor
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Siyasette erken seçim tartışmaları sürerken anket şirketleri ise vatandaşlarla bir araya gelerek sokağın nabzını tutmaya devam ediyor.

Son olarak Optimar Araştırma şirketi 2 bin kişiyle görüşerek sokağın nabzını tuttu. Anket katılımcılarına, "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Ankette ilk sırayı yüzde 35,5 oy oranıyla AK Parti elde ederken, ikinci sıradaki CHP'nin oy oranı ise yüzde 31'de kaldı.

Kararsız seçmenin orantılı bir şekilde dağıtıldığı ankette, DEM Parti yüzde 8,1 oy oranıyla üçüncü sırada yer alırken, MHP 7,8 oy oranıyla dördüncü sırada yer aldı.

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