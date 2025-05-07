Merakla beklenen seçim anketi yayınlandı! AK Parti farkı açıyor

Siyasette erken seçim tartışmaları sürerken anket şirketleri ise vatandaşlarla bir araya gelerek sokağın nabzını tutmaya devam ediyor.

Son olarak Optimar Araştırma şirketi 2 bin kişiyle görüşerek sokağın nabzını tuttu. Anket katılımcılarına, "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Optimar'ın Nisan ayı araştırmasına göre AK Parti yüzde 35,5 ile birinci, CHP yüzde 31 ile ikinci parti konumunda..@DasdemirHilmi pic.twitter.com/tNHEJnseMH — Zafer Şahin (@zafersahin06) May 7, 2025

Ankette ilk sırayı yüzde 35,5 oy oranıyla AK Parti elde ederken, ikinci sıradaki CHP'nin oy oranı ise yüzde 31'de kaldı.

Kararsız seçmenin orantılı bir şekilde dağıtıldığı ankette, DEM Parti yüzde 8,1 oy oranıyla üçüncü sırada yer alırken, MHP 7,8 oy oranıyla dördüncü sırada yer aldı.