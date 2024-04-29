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Politika

Meral Akşener gölge başkan mı? Yeni GİK'te ilginç detay

Meral Akşener'in örtülü desteğiyle İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu, 50 kişilik GİK'i neredeyse hiç bozmadan korudu. Genel Başkan Dervişoğlu olmasına rağmen Akşener'in görünmeyen bir el olarak partide ağırlığını koruyacağı iddia ediliyor.

Yeni Şafak29 Nisan 2024 Pazartesi 08:18 - Güncelleme:
Meral Akşener gölge başkan mı? Yeni GİK'te ilginç detay
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İYİ Parti'de Meral Akşener'in desteklediği Müsavat Dervişoğlu genel başkanlığı kazandı. Akşener'den sonra partinin liderlik koltuğuna oturan Dervişoğlu'nun, 50 kişilik GİK'i neredeyse hiç bozmayıp koruması dikkat çekti. Dervişoğlu'nun listesinde Akşener'in Genel İdare Kurulu (GİK) listesinden isimlerin olması ve bir önceki listeyi neredeyse hiç bozmaması dikkat çekti. Akşener'e en yakın isimler Ayyüce Türkeş Taş, Hakan Şeref Olgun, Kürşad Zorlu, Ünzile Yüksel, İmran Nilay Tüfekçi, Mehmet Aslan, Berna Sukas, Kevser Ofluoğlu gibi isimler yerini korudu. Öte yandan yeni GİK'te Uğur Poyraz, Ümit Özlale, Enver Yılmaz ve İsmail Koncuk'un da olması gözlerden kaçmadı.

AKŞENER'İN GÖRÜNMEYEN ELİ

Özlale, geçtiğimiz günlerde partiden istifa etmişti. Yeni Şafak'ın haberine göre, Yönetimin büyük oranda korunması Akşener'in görünmeyen bir elinin olacağı şeklinde değerlendiriliyor. Yeni GİK'te Başkanlık Divanı'ndan Oktay Vural, Ayfer Yılmaz, Saltuk Buğra Kavuncu, Sedat Aksakallı, Şükrü Kuleyin, Naci Cinisli, Mehmet Tolga Akalın, Burak Akburak, Cem Özdemir, Birol Aydemir, Türker Yörükçüoğlu, Ayşe Sucu ve Taner Demirer yer almazken, Hakan Şeref Olgun, Ayyüce Türkeş Taş, Kürşad Zorlu, Ünzile Yüksel ve Selcan Taşcı Hamşioğlu listeye girdi.

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