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Politika

Meral Akşener kararını duyurdu: Kurultayda aday olmayacağım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 27 Nisan'da yapılacak seçimli kurultayda aday olmayacağını duyurdu.

AA8 Nisan 2024 Pazartesi 10:03 - Güncelleme:
Meral Akşener kararını duyurdu: Kurultayda aday olmayacağım
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 27 Nisan'da toplanacak seçimli olağanüstü kurultayında aday olmayacağını açıkladı.

Akşener, yaptığı yazılı açıklamada, 30 yıllık siyasi kariyeri boyunca Türkiye'nin ihtiyaçlarını merkeze aldığını belirtti. Her kararının, her tutumumun sorumluluğunu almayı da mutlaka bildiğini vurgulayan Akşener, ödenmesi gereken bedelleri de başkalarından bir beklentisi olmaksızın her defasında ödediğini, bundan da asla pişman olmadığını ifade etti.

Partisinin, yetkili kurullarının kararı doğrultusunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerine "hür ve müstakil olarak girmeyi tercih ettiğini" hatırlatan Akşener, "Bu kararı almamızdaki gayemiz, partimizi Türkiye'de gittikçe yerleşik hale gelen siyasi kutupların yörüngesinden çıkartmak, milletimize de iki seçenek arasına sıkıştırıldığı rekabetsiz siyasetten kurtaracak nitelikte yeni bir seçenek sunarak ülkemize toplumsal, siyasi ve kurumsal çerçevede zararlarını hep beraber deneyimlediğimiz kutuplaşma ortamına son vermek için ilkesel bir adım atmaktı." ifadelerini kullandı.

- "ÖDEDİĞİMİZ VE ÖDEDİĞİM BEDELE RAZIYIM"

"Bu kararı alırken karşılarına kimleri aldıklarını bildiklerini" kaydeden Akşener, açıklamasına şöyle devam etti:

"Göğüsleyeceğimiz türlü zorlukların, gayriahlaki propagandaların, satın alınmış iradelerce yapılacak galiz taarruzların elbette bilincindeydim. Potansiyel olarak alabileceğimiz menfi seçim sonucu riskinin, velhasıl yine bir bedel ödeme gerekliliğinin doğabileceğinin de pek tabii farkındaydım. Bu nedenle de süreç boyunca sonuçların sorumluğunun şahsıma ait olduğunu her fırsatta vurguladım. Ben şahsen seçim sonuçları kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım."

"Kendisinin dün olduğu gibi bugün de milletin, devletin ve memleketin iyiliği için her türlü bedeli ödeyeceğini" ifade eden Akşener, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028'e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda genel başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum.

Kurultayımızın şimdiden partimiz, milletimiz ve memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

SEÇİM SONRASI PEŞ PEŞE İSTİFALAR YAŞANMIŞTI

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İYİ Parti'de ardı ardına istifalar yaşanmıştı. İlk olarak Bilge Yılmaz Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevini bıraktığını açıklayıp, Akşener'i de istifaya çağırmıştı. İYİ Parti GİK üyesi Ahmet Zeki Üçok da başarısızlığın sorumlusu olarak Meral Akşener gördüğünü belirterek "Son elli yılın en büyük başarısına, en büyük sevincine, ortak olmamıza engel oldu. Sizleri affetmiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz ise Akşener'in seçim öncesi "Akşener'in aday olmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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