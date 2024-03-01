İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ben CHP'nin jest isteme işlerinden bıktım, usandım. Midem bulanıyor artık. 15 milletvekili, biz o arkadaşlarımızı zora düşürecek hiçbir şey yapmadık. Teşekkür ede ede gezdik. Bir vefa sistemi içinde gezdik ve en ufak incitici bir cümlemiz olmadı, 15 arkadaşımıza ve Sayın Kılıçdaroğlu'na. O kadar enteresan ki dön baba dönelim 15 milletvekili" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gölbaşı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener "Şimdi biz CHP ile 2018, 2019 ve 2023'te ittifak yaptık. Böyle bir yol yürüdük. Her bir suçu, benim üzerime bırakıyor herkes. Keşke bu suç bırakmak problemi çözse. Ben aldım gittim sayın, tamam suçlar benim olsun; ama konu o değil biz başaramadık" diye konuştu.

"CHP'NİN JEST İSTEME İŞLERİNDEN BIKTIM, USANDIM, MİDEM BULANIYOR"

Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Balıkesir Belediyesi başkan adaylığı konusunda İYİ Parti'den jest bekledikleri açıklaması hakkında, "Ben CHP'nin jest isteme işlerinden bıktım, usandım. Midem bulanıyor artık. 15 milletvekili, biz o arkadaşlarımızı zora düşürecek hiçbir şey yapmadık. Teşekkür ede ede gezdik. Bir vefa sistemi içinde gezdik. En ufak incitici bir cümlemiz olmadı, 15 arkadaşımıza ve Sayın Kılıçdaroğlu'na. O kadar enteresan ki dön baba dönelim 15 milletvekili. 15 milletvekili ile doğrudur seçime girdik. O seçime girip bir grup kurduğumuz andan itibaren AK Parti tek başına hükümet olmayı kaybetti. Biz de seçime girdiğimiz için CHP 24 milletvekili ekstra kazandı. O günden beri AK Parti bir türlü tek başına iktidar olamıyor. Tam tersine biz olmadığımız zaman Anayasa'yı değiştirecek gücü vardı, gücü olacaktı. Biz bunların teşekkürünü almadık. Sürekli başımıza bir çekiç gibi vurula vurula geziyoruz. Genel başkanların biraz daha dikkatli bir dil kullanmasında fayda var diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.