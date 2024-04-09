Meral Akşener'in kurultayda destekleyeceği isim ortaya çıktı

Seçimlerde ağır yenilgi alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Nisan'daki olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıkladı. Bu açıklama sonrası partinin önemli iki ismi koltuğa talip olduklarını ilan etti. İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın ve Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu adaylıklarını duyurdu. Partili kaynaklar Aydın'ın delege üzerinde, Dervişoğlu'nun tabanda ve halk nezdinde etkili olduğu görüşünde.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, İYİ Parti'de son yaşanan gelişmeleri aktardı.

Yiğitel'in Akşam Gazetesi'nde yayımlanan haber/analizi şöyle:

İYİ Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye genelinde yüzde 3.77 oy olması parti içi tartışmaları da beraberinde getirdi. Genel Başkan Akşener, kısa süre içinde seçimli olağanüstü kurultay kararı aldı. Aday olup olmayacağı tartışılırken dün aday olmayacağını resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Akşener, "Bir bedel ödeme gerekliliğinin doğabileceğinin de pek tabii farkındaydım. Bu nedenle de süreç boyunca sonuçların sorumluğunun şahsıma ait olduğunu her fırsatta vurguladım. Ben şahsen seçim sonuçları kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım" dedi. Akşener, "Bu kapsamda, seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028'e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda genel başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum" paylaşımında bulundu.

2018'DE DE BENZER OLAY

Meral Akşener, 2018 yılında da Genel Başkanlıktan ayrılma kararı almış ve olağanüstü kurultay çağrısı yapmıştı. İYİ Parti yönetimi ve milletvekilleri, bu karar sonrası yoğun bir ikna turu başlatmış ve Akşener'i kararından caydırmıştı. Dün gün boyu konuştuğum İYİ Partili üst düzey yöneticiler, Akşener'in bu sefer aday olmayacağı konusunda hemfikirdi. Nitekim açıklamadan kısa bir süre sonra partinin önde gelen isimleri adaylıklarını duyurdu.

EN YAKIN İSİMLER ADAY

Meral Akşener'e en yakın isimlerden İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Akşener'in kararını "saygıyla karşıladığını" belirterek, "Böylesine kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değildir" diyerek adaylığını ilan etti.

Ardından Akşener'e yakın isimlerden Grup Başkanı Koray Aydın, genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Aydın bu kararı parti teşkilatıyla yaptığı istişareler sonrası aldığını belirterek, "Büyük fedakarlıklarla partimizi kuran, bugünlere getiren, aldığı 'Olağanüstü Kurultay' kararıyla partimizin önünü açan ve yeniden aday olmayacağını açıklayan Genel Başkanımız Meral Akşener'e teşekkür ediyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın ve İYİ Parti'nin Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz da adaylıklarını açıklamıştı.

AKŞENER DESTEKLİYOR

Konuştuğum İYİ Partili üst düzey yöneticiler, Müsavat Dervişoğlu'nun Akşener'e çok yakın bir isim olduğuna işaret etti. Kaynaklar, Dervişoğlu ve Akşener'in birkaç gün önce toplantı yaptıklarını, aday olmama kararının bu toplantıdan sonra geldiğine dikkat çekti. Akşener'in, Dervişoğlu'nu destekleyeceğini birçok isimden duydum. Konuştuğum kaynaklar, Koray Aydın'ın delege üzerinde etkili bir isim olduğunu ancak Dervişoğlu'nun da parti tabanı, özellikle milliyetçi seçmen üzerinde etkili olduğunu ifade etti. Genel Başkanlık yarışında Dervişoğlu'nun bir adım önde olduğunu dile getirdiler.

SÜRPRİZ İSİMLER DE OLABİLİR

Genel Başkanlık için sürpriz isimler de konuşuluyor. Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ile İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı görevinden kısa bir süre önce istifa eden Bilge Yılmaz'ın da aday olabileceği değerlendiriliyor.

ÖZLALE İSTİFA ETTİ

Akşener'in aday olmayacağını açıklaması sonrasında İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa etti. Özlale, "Geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum. Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım" dedi.