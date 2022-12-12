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Politika

Merdan Yanardağ'dan Almanya'daki CHP etkinliğinde HDP itirafı

CHP tarafından fonlandığı bilinen Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Almanya'daki bir etkinlikte HDP ile ittifakı itiraf etti. CHP'nin de aralarında olduğu bir takım kuruluş tarafından organize edilen etkinlikte Yanardağ, 'Eğer HDP'nin desteği olmasaydı, Adana Mersin ve Ankara'da seçimi alamazlardı.' dedi.

12 Aralık 2022 Pazartesi 07:54 - Güncelleme:
Merdan Yanardağ'dan Almanya'daki CHP etkinliğinde HDP itirafı
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CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, CHP ve bir takım kuruluş tarafından Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen "Seçime Giderken Türkiye" konulu etkinlikte çarpıcı açıklamalarda bulundu.

YANARDAĞ'DAN HDP İTİRAFLARI

Konuşmasında CHP ve İYİ Parti'nin HDP ile ittifakını itiraf eden Yanardağ, "Eğer HDP'nin desteği olmasaydı, Adana Mersin ve Ankara'da seçimi alamazlardı." diye konuştu.

Yanardağ, HDP'nin 6'lı masaya 'resmen' dahil edilmesi gerektiğini savunup, "Bu mücadele HDP'nin rolü çok önemlidir, CHP'de bir lokomotif gibi olmalıdır. Bu ittifakı genişletmek ayakta tutmak gerekiyor." dedi.

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