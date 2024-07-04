Merih Demiral'ı PKK'lı Naki'yle bir tuttu! Özgür Özel'in skandal benzetmesine AK Parti'den tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yaptığı "Bozkurt" işareti nedeniyle UEFA tarafından hakkında soruşturma açılan milli futbolcumuz Merih Demiral'ı terör örgütü PKK propagandası nedeniyle futboldan men edilen, Amedspor'un eski futbolcusu Deniz Naki'yl e bir tuttu.



Özel, genel merkezde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi.

UEFA'nın harekete geçmesini doğru bulmadıklarını dile getiren Özel, "Ama bundan birkaç yıl önce bir genç sporcumuz bu sefer zafer işareti yapınca, bugün bu işaretin özgürlüğünü savunanlar tarafından linç edilmişlerdi" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'e AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "CHP Genel Başkanı, Merih Demiral'ın gol sevincini amasız, fakatsız savunamadığı gibi topluma sunduğu "Ama" bir terör propagandası örneği. Polis karakoluna saldıran teröristleri "Dersim'in yiğitleri" olarak niteleyen bir terör sempatizanı ile ay yıldızlı bayrağı gururla temsil edip manşetlere taşıyan bir memleket evladını bir tutmak, öz vatanına yabancılaşmaktır. Söz konusu bizi biz yapan değerler olduğunda bari ya dik duruş sergileyin ya da bırakın kaz yansın, çevirmekle uğraşıp madara olmayın" dedi.

"ŞAYET BURADA BİR PKK BÖLÜCÜ İŞARETİ YAPILMIŞ OLSAYDI..."



AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti, UEFA'nın, milli futbolcu Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açmasını kınadı.

Alman Dışişleri Bakanlığının bu konudaki açıklamalarını da "esefle karşıladıklarını" ifade eden Açıkkapı, Merih Demiral'ın yapmış olduğu "bozkurt işaretinin" bugüne kadar ki bütün Türk kavimlerinin kullandığı bir sembol olduğuna dikkati çekti.

Bu işaretin farklı yönlere çekilmesini kabul etmediklerini dile getiren Açıkkapı, "Geçmişte yapılan ve farklı yönlere çekilmesi gereken davranışlar varken, bugün Merih Demiral'ın yapmış olduğu bu bozkurt işaretine bu kadar farklı yaklaşım sergileyenlerin çok samimi olmadıklarını ifade etmek istiyorum. Şayet burada bir PKK bölücü işareti yapılmış olsaydı, LGBT işareti yapılmış olsaydı herhalde UEFA bu konulara kayıtsız kalacaktı. Bunu biliyoruz." ifadesini kullandı.