Merkel: AB'nin Türkiye'yi desteklemesi şart

16 Ekim 2021 Cumartesi 15:31 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 15:31

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.

MERKEL'İN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Türkiye ile iyi ilişkileri sürdürmemiz için çok sayıda görevimiz var. Almanya'da doktor, bilim adamı, akademisyen olarak çalışan anne babaları göçmen Türk insanlar var. Bu örneklerden birisi Uğur Şahin ve Özlem Türeci.

Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarına da değindik. Almanya'da ırkçı ve yabancı düşmanlarlarına her zaman karşı çıktık. Yasa dışı göç konusu da aynı şekilde önemli bir konu.

Afganistan'a insani yardımlar konusunda Sayın Erdoğan ile görüştük. Taliban görüşmesine dair bilgileri de kendi içimizde ele alacağız. Berlin Konferansı'nda başlatılan Libya konulu konferans ile ilgili seçimlerin bir an önce olmasını diliyoruz. Yabancı güçlerin buradan çekilmesini ifade ettim.

Türkiye'de çok yıkıcı orman yangınları oldu. Almanya'da da sel felaketleri yaşandı. Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı kabul etmiş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

TÜRKİYE'DE STANDARTLAR GELİŞTİ

İş birliğimize önem verdik. Sayın Erdoğan ile birlikte Türkiye'de çok şey gelişti. İstanbul'a baktığımızda bunu görebiliyoruz. İdari yapı ve yönetim açısında Türkiye'de standartlar gelişti. Türkiye NATO müttefiki olarak bizim için önemli bir partner. Farklı bakış açılarımız olabilir Sayın Erdoğan'la. Her zaman ortak çıkarlarımız var. Federal hükümet benden sonra da böyle bir bakış açısıyla devam edecektir. Barış ve güvenimiz birbirine bağlı.

"AB'NİN BUNU ELE ALMASI GEREKECEK"

Almanya bir himayeci olarak burada çalışıyordu. İnsan kaçakçılığını engellemek istiyoruz. AB'nin Türkiye'yi bu konuda desteklemesi bir gereklilik. Çok olumlu projeler gerçekleştirildi. AB'nin mülteci komiseri Türkiye'ye gelmişti ve parlamentoda yeni bir dilim kararlaştırıldı. Suriyeli mülteciler konusunda Yunanistan'a yasadışı yollarla gidenler konusunda bir çözüme kavuşamadık. Süreç tam henüz işlemiyor. Almanya ve Türkiye bunu tek başına çözemeyecek, 21 üyesiyle birlikte AB'nin bunu ele alması gerekecek.

İSLAM DÜŞMANLIĞI VE IRKÇILIK

Almanya'da din özgürlüğü var. Biz İslam düşmanlığı ve ırkçılık konusunda çok kararlı bir tutum sergiliyoruz. Başından beri bunların önünü kesmek istiyoruz. Yahudi ve İslam düşmanlığı sorunlarında üzücü olaylar yaşadık. Bunun için maddi ve manevi tüm imkanlar seferber ediliyor. Her zaman bir görev olacak bizim için.

"HER ZAMAN ORTAK ÇIKARLARIMIZ VAR"

Tabi biz burada birbirimize okuldaki gibi not vermek için burada bulunmuyoruz. Türkiye'de çok şey gelişti, çok gelişme oldu altyapı açısından olsun. İstanbul'a baktığımızda bunu görüyoruz. Ekonomik sorunlara rağmen standartların ne kadar yükseldiğini de görebiliyorum. Türkiye bizim için önemli bir partner. Ben tabi ki insan hakları konusunda, bireysel özgürlükler konusunda eleştirdim her zaman. Tabi ki çözüm aradık, farklı bakış açılarımız olabilir ama birbirimize bağlıyız. Her zaman ortak çıkarlarımız var. Bunu sonraki hükümet de böyle görecektir.