Mesut Özil'in ''Bozkurt''undan rahatsız oldular: Verdiğimiz ödülü geri alalım

Eski milli futbolcu Mesut Özil'in vücudunda üç hilal ve bozkurt dövmesi ile çektirdiği bir fotoğraf sosyal medyada paylaşılınca Özil, Almanya'da eleştirilerin odağı haline geldi. Alman medyası, Özil'in yaptırdığı dövmenin aşırı sağı temsil ettiğini ve 'Bozkurt' sembolünün Alman Anayasayı Koruma Dairesi tarafından aşırı sağcı bir sembol olarak tanındığını ifade etti. Bazı siyasetçiler ise dövmesinden dolayı Özil'i eleştirdi. Federal Meclis Spor Komitesi Başkan Yardımcısı Milletvekili Philip Krmer de yaptığı açıklamada, "Mesut Özil'e verilen Gümüş Defne Yaprağı ödülü, sadece en iyi atletik performansı değil, aynı zamanda özel bir karakter uygunluğunu da gerektiriyor. Dövme yaptırarak bozkurtlara açıkça destek vermek, bu karakter özelliğiyle çelişir. Bu nedenle mümkünse Özil'e verilen ödül geri çekilmelidir" dedi. Krmer, ödülün her şeyden önce bir rol modeli işlevi olduğunu ve sporun bütünleştirici etkisini yansıttığını dile getirdi.

ALMANYA'NIN EN PRESTİJLİ ÖDÜLÜ



Almanya'nın en prestijli spor ödülü olarak kabul edilen Gümüş Defne Yaprağı Ödülü, Mesut Özil'e, 2014 yılında Federal Şansölye Angela Merkel'in huzurunda dönemin Cumhurbaşkanı Joachim Gauck tarafından takdim edilmişti. Özil, 2018 yılında İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Londra'da yaptığı görüşme ve çektirdiği fotoğraf nedeniyle bazı siyasi çevreler tarafından eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Mesut Özil, bu nedenle Alman milli takımı kadrosundan çıkarılmıştı.