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Politika

Meta'nı Gazze sansürüne AK Parti'li Arvas'tan tepki: Aynı salonlarda yargılanacaklar!

Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarının çatı kuruluşu Meta, Gazze'deki insanlık dramını anlatan çizimlere yönelik sansür uygulamalarıyla bir kez daha tepki çekti. AK Parti MKYK Üyesi Ömer Arvas, yaşanan sansüre sert tepki göstererek, 'Amaç net: Soykırıma kör, sağır ve dilsiz bir dijital toplum yaratmak. Bugün değilse de bir gün, bu sansür düzenini yönetenler de soykırım failleriyle aynı salonlarda birlikte yargılanacak.' dedi.

11 Nisan 2025 Cuma 23:18 - Güncelleme:
Meta'nı Gazze sansürüne AK Parti'li Arvas'tan tepki: Aynı salonlarda yargılanacaklar!
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Gazze'de İsrail soykırımının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, sosyal medya şirketi Meta, yaşanan vahşeti sansürlemek için çok sayıda paylaşıma engel oluyor.

Meta, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını belgeleyen görüntüleri "topluluk kuralları" gerekçesiyle platformdan kaldırmasının ardından şimdi de dijital çizimlere sansür uyguluyor.

Söz konusu görsellerden biri, "En ağır kefen en küçüğü olandır" başlığıyla sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Bu görselle ilgili paylaşımlara META sansür uyguladı. Bu yaşanan hadise sonrası AK Parti MKYK Üyesi Ömer Arvas duruma sert tepki gösterdi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, sansürlenen görüntüyü kullanan Arvas, "Amaç net: Soykırıma kör, sağır ve dilsiz bir dijital toplum yaratmak." ifadesini kullandı.

Arvas'ın açıklamaları şu şekilde;

İsrail'in soykırımını belgeleyen vahşet görüntülerini "topluluk politikası" bahanesiyle kaldıran META, şimdi de çizimlerle sessiz çığlık atan kullanıcıları hedef alıyor.

Aşağıdaki görseli paylaşan kullanıcıların paylaşımları bildirim göndermeksizin bir süre sonra kaldırılıyor.

Amaç net: Soykırıma kör, sağır ve dilsiz bir dijital toplum yaratmak.

Bugün değilse de bir gün, bu sansür düzenini yönetenler de soykırım failleriyle aynı salonlarda birlikte yargılanacak.

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