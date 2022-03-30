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Politika

Meteoroloji yarını işaret etti: Kuzey Afrika'dan geliyor

Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımının ülkenin batı kesimlerinde yüksek seviyelerde görüleceği tahmin ediliyor.

30 Mart 2022 Çarşamba 15:12 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 15:12
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Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yarın ve Cuma günleri Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

Halen Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketi ile birlikte ülkenin batı kesimlerinde özellikle yüksek seviyelerde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Perşembe günü Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde hafif kuvvette, Suriye sınırına yakın kesimlerde orta kuvvette yüzey toz taşınımı bekleniyor.

Vatandaşların, toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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