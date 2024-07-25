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Politika

MGK 2 ay sonra yeniden toplanıyor! İşte masadaki kritik başlıklar

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bu yıl 4'üncü kez yoğun gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek toplantının ilk başlığı terörle mücadele olacak.

25 Temmuz 2024 Perşembe 08:01 - Güncelleme:
MGK 2 ay sonra yeniden toplanıyor! İşte masadaki kritik başlıklar
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Türkiye'nin hedefi; Irak sınırlarındaki güvenlik çemberini yaz bitmeden tamamlamak.

Toplantıda Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerinin yok edilmesi için hem karadan hem de havadan aralıksız devam eden operasyonların üzerinde durulacak. Sahadan gelen askeri ve istihbari bilgilerle birlikte operasyon bölgesinde atılacak adımlar ele alınacak. Kurul üyeleri, FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadeledeki son durumla ilgili de kurula bilgi sunacak.

SURİYE İLE NORMALLEŞMEYE DAİR ATILMASI PLANLANAN ADIMLAR GÖRÜŞÜLECEK

Milli Güvenlik Kurulu'nda, Suriye konusu da görüşülecek. Ankara'nın isteği; Suriye'de kalıcı barış ve istikrarı tesis etmek, bunun için de Şam yönetimi ile diplomatik ilişkileri yeniden kurmak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Suriye ile normalleşme için başlatılan çalışmalar ve bu konuda izlenecek yol haritasıyla ilgili MGK'da değerlendirmeler yapılacak.

İSRAİL'İN FİLİSTİN TOPRAKLARINDAKİ KATLİAM DA MASADA OLACAK

Kurul'un bir diğer gündem maddesi, İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü katliamlar olacak.

Gazze'de ateşkesin sağlanması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve İsrail'in gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçilmesi için yürütülen diplomasi trafiği konuşulacak. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasındaki süreçle ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI GÜVENLİK KONULARI DA GÖRÜŞÜLECEK

MGK toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, Kıbrıs'taki gelişmeler ve Yunanistan ile ilişkiler gibi diğer bölgesel ve uluslararası konular da masada olacak.

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