İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2020 Perşembe / 6 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6905
  • EURO
    8,9747
  • ALTIN
    458.466
  • BIST100
    1103.25
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • MGK, Başkan Erdoğan başkanlığında toplanıyor: Masada önemli konular var
Politika

MGK, Başkan Erdoğan başkanlığında toplanıyor: Masada önemli konular var

Milli Güvenlik Kurulu, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündemde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Serrac sonrası Libya ve terör örgütü PKK/PYD operasyonları var.

24 Eylül 2020 Perşembe 10:07 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 10:21
ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Doğu Akdeniz'deki sıcak gelişmeler ve bölgesel konuların değerlendirileceği toplantıda "Serrac sonrası Libya" başlığı da MGK toplantısının gündeminde yer alacak.

TRT'de yer alan habere göre, Türkiye, Doğu Akdeniz'de sahadaki kararlılığını vurgularken, diplomatik adımlarını da sürdürüyor. 1-2 Ekim tarihlerindeki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde, hem masa hem sahadaki son durum değerlendirilecek.

GÜNDEM MADDESİ "SERRAC SONRASI LİBYA"

Libya'da Başbakan Fayiz es-Serrac'ın ekim ayı sonunda görevi bırakacak olması "Serrac sonrası Libya" başlığı da MGK toplantısının gündeminde yer alacak.

SINIR ÖTESİ TERÖR OPERASYONLARINA DEVAM

Terör örgütü PKK ve uzantılarına yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam eden operasyonlar gündemde olacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.