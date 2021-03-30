MGK bugün toplanıyor! Masada önemli konular var

30 Mart 2021 Salı 09:07 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 09:07

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirecek MGK toplantısında, Doğu Akdeniz konusunda yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek. Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden istişari görüşmelerde gelinen nokta ile Yunanistan'ın provokatif adımları ele alınacak. Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Mısır arasındaki normalleşme adımlarının da kurulun gündeminde olması bekleniyor. Libya ile ilişkiler ve Libya'daki son gelişmelerin de bu kapsamda değerlendirilmesi bekleniyor.

KARARLILIK MESAJI

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselelerinin çözümünde her platformda öncelikle diplomasi ve diyalogdan yana olduğu, buna mukabil Türkiye'de uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumakta kararlı olduğu bir kez daha vurgulanacak.

BAKANLARDAN SUNUM

MGK'nın değişmez gündemlerinden birisi olan terör ile mücadele bu toplantıda da masada olacak. Terör örgütü PKK'ya yönelik yurtiçi ve yurtdışındaki operasyonlar ele alınacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'nun terörle mücadele başlığı altında kurulda bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Terör ile mücadele başlığı altında Suriye'de yaşanan gelişmeler ve terör örgütünün son dönemdeki saldırılarının da değerlendirilmesi bekleniyor.

SAVUNMA SANAYİİ HAMLESİ MASADA

Toplantıda Türkiye'nin milli savunma sanayi hamlesinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda Türkiye'de son dönemde hayata geçirilen mili projelerin değerlendirilmesi yapılacak. Yeni İHA ve SİHA projeleri ile Milli Muharip Savaş Uçağı projesinin kurulda değerlendirilmesi öngörülüyor.

YERLİ AŞI DA KONUŞULACAK

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yerli ve milli aşı geliştirme çalışmaları ile Türkiye'de yürütülen aşılama sürecinin de MGK gündeminde olması bekleniyor. Koranvirüsün milli güvenliği olumsuz etkilememesi için alınacak önlemlerinde toplantıda değerlendirilmesi öngörülüyor.