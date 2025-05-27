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Politika

MHP-DEM görüşmesi sona erdi... Terörsüz Türkiye hedefinde önemli zirve!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetini Meclis'te kabul etti.

HABER MERKEZİ27 Mayıs 2025 Salı 11:28 - Güncelleme:
MHP-DEM görüşmesi sona erdi... Terörsüz Türkiye hedefinde önemli zirve!
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Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti görüşmesi sona erdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetini Meclis'te kabul etti.

Görüşmede, Terörsüz Türkiye hedefi ele alındı.

BAHÇELİ KAPIDA KARŞILADI

Görüşme saat 11.30'da başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sabah saatlerinde TBMM'ye geldi. Bahçeli bir süre sonra, Meclis'teki odasının kapısına çıkıp DEM Parti heyetini bekledi.

Görüşme başlangıcında Bahçeli ile DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan tokalaştı.

Heyetler daha sonra görüşme için içeriye geçti.

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