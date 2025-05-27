Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti görüşmesi sona erdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetini Meclis'te kabul etti.Görüşmede, Terörsüz Türkiye hedefi ele alındı.
BAHÇELİ KAPIDA KARŞILADI
Görüşme saat 11.30'da başladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sabah saatlerinde TBMM'ye geldi. Bahçeli bir süre sonra, Meclis'teki odasının kapısına çıkıp DEM Parti heyetini bekledi.
Görüşme başlangıcında Bahçeli ile DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan tokalaştı.
Heyetler daha sonra görüşme için içeriye geçti.