MHP, ''Fetih ve Kök: Ahlat/Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü'' kurdu

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Fetih ve Kök: Ahlat/Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü'nün, tarihsel akılla biriken şuuru, bugüne ve yarına taşımak amacıyla, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 15 Ağustos 2025 tarihli talimatları doğrultusunda MHP Genel Merkezi bünyesinde kurulduğu belirtildi.

Fetih ve Kök: Ahlat / Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü Başkanlığına ise Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Muhammet Hanifi Macit'in getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Ahlat ve Malazgirt'in, Doğu Anadolu'da Türk milletinin tarihi ve kültürel kimliğini yansıtan önemli merkezler olduğu, sadece fiziki mekan olmanın ötesinde Türk milletinin soyut kültürel değerlerinin ve estetik algısının gelişmesinde de etkili hafıza mekanlar olduğu aktarıldı.

Ahlat'ın, Türk düşünce geleneğinin estetize edilmiş maddi unsurlarını ve düşünce adamlarını bağrında taşımış, beslemiş ve büyütmüş bir hafıza mekanı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Malazgirt ise Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecinin başlangıcını oluşturması ve Asya'da doğan İran'da yeşeren ve Anadolu'da olgunlaşan Türk kültürünün dünya tarihindeki yerini belirleyen bir olgudur. Bu minvalde Malazgirt Zaferi, Sultan Alparslan'ın Türk ve İslam dünyasına sürekli ve çok yönlü sonuçlar yaratan bir hediyesi olmakla birlikte bu zafer milli tarihin bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Nitekim, bu zaferden sonraki gelişmeler neticesinde Avrupa, Haçlı Seferleri'nin hazırlıklarına başlayacak ve bu süreç günümüze kadar farklı şekillerde devam edecektir.

Bu nedenle belirli kültürel öğelerle maddi kültür varlıklarıyla donanmış olan Ahlat ve Malazgirt, Türk kimliğinin inşasında önemli olan bütün yüklemleri içerisinde barındırmaktadır. Ahlat ve Malazgirt, fetih ve ilimin, kalem ve kılıcın, giriş ve kökün, kapı ve kilidin, kardeşliğin, birliğin ve bir olmanın hafıza mekanlarıdır. Bu çerçevede Ahlat ve Malazgirt, geçmişin izlerini taşıyan bir arşiv mekanı olmanın ötesine geçerek birlik, beraberlik ve müşterek gelecek inşasının mekansal karşılığı haline gelmektedir."