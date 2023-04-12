İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2023 Çarşamba / 22 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,318
  • EURO
    21,235
  • ALTIN
    1251.03
  • BIST100
    5146.11
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Politika

MHP Gaziantep milletvekili adayları tanıtıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep milletvekili adayları, düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

AA12 Nisan 2023 Çarşamba 23:16 - Güncelleme:
MHP Gaziantep milletvekili adayları tanıtıldı
ABONE OL

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Onat Kutlar Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, adaylara başarılar diledi.

Atay, "Milliyetçi Hareket Partisi 54 yıllık bir siyasi partidir. Kemikleşmiş bir tabanı ve ideolojisi vardır. Ülkücü hareket 54 yıldan beri şehit vermiştir ama yolundan hiçbir zaman vazgeçmemiştir." diye konuştu.

MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz da seçim bitinceye kadar durmadan, dinlenmeden çalışacaklarını ve başaracaklarını söyledi.

Adayların sahneye çıkarak katılımcıları selamladığı programa, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kirazoğlu ile partililer katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.