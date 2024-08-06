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Politika

MHP Genel Başkan Yardımcıları Yönter ve Yalçın, Ayşe Ateş hakkında suç duyurusunda bulundu

MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında suç duyurusunda bulundu.

AA6 Ağustos 2024 Salı 15:52 - Güncelleme:
MHP Genel Başkan Yardımcıları Yönter ve Yalçın, Ayşe Ateş hakkında suç duyurusunda bulundu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MHP genel başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'a duruşmada hakaret ettiği gerekçesiyle eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından Ayşe Ateş hakkında, duruşmadaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Ayşe Ateş bu çerçevede ifadeye çağrıldı.

Başsavcılığın, Sinan Ateş cinayetine ilişkin davanın görüldüğü 32. Ağır Ceza Mahkemesinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi tutanaklarını talep ettiği öğrenildi.

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