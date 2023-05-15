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Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç'tan vatandaşlara teşekkür

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin olmayan sonuçlarına göre Nevşehir'den milletvekili seçilen MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, seçmene teşekkür etti.

AA15 Mayıs 2023 Pazartesi 01:21 - Güncelleme:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç'tan vatandaşlara teşekkür
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MHP İl Başkanlığı binası önünde toplanan partililere seslenen Kılıç, Nevşehir halkının kendisine 14 Mayıs Anneler Günü'ne özel hediye sunduğunu söyledi.

Kılıç, "Çok çalıştık, hiç durmadık. İnşallah bundan sonra da milletvekili sayısını ikiye, üçe çıkaracağız. Belediye başkanlarımızın sayısını artıracağız. Her zaman halkımızın derdiyle dertleneceğiz. Nevşehir'in ve Nevşehirlinin sorunlarını tek tek halledeceğiz. Sözümüz söz." diye konuştu.

Kılıç, Nevşehir'in ilk kadın milletvekili olmanın mutluluğunu yaşadığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan, Kırıkkale ve Kayseri'de MHP ile AK Parti'liler araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu attı.

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