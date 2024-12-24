MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, mülteci karşıtlığının, kimi siyasetçiler tarafından düşmanlık seviyesine vardırıldığını belirterek, "Türkiye'de misafir ettiğimiz Suriyelilerin, müstebit (zorba) Baas rejimi yıkıldıktan sonra ülkelerine dönmeye başlamaları bile, bunların içindeki hastalıklı hisleri teskin etmemiştir. Bu gibi kendini bilmezler, ilkokul talebesi kadar tarih, coğrafya ve dış politika bilgilerine sahip olmayan CHP sözcüleriyle, mülteci karşıtlığında yarışmaktadır. CHP ve onun dümen suyunda giden bazı partiler, ne Türkiye'de ve bölgede olup bitenleri okuyabilmekte ne de dünyadaki gelişmeleri sağlıklı değerlendirebilmektedir. Hepsi, hükümetin ve Cumhur İttifakı'nın son dönemde millet nezdinde kazandığı itibar ve güveni zedeleme çabasına girmiştir" ifadelerini kullandı.

'ÖZGÜR ÖZEL'İN ÖDÜ KOPMAKTADIR'

CHP'nin, uydurulmuş gündemler üretme ve Cumhur İttifakı bileşenlerini yaftalama peşinde olduğunu belirten Yalçın, "CHP, Suriye'deki zulüm rejiminin yıkılmasında Türkiye'nin oynadığı rolü de bu ülkede güvenli bir gelecek inşasında üstlendiği misyonu da görmezden gelmektedir. Bütün dünya, Türkiye'nin bölgesel etkisini ve gücünü takdir ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bundan iktidarın ve Cumhur İttifakı'nın yarar sağlayacağı endişesiyle gerçekleri inkara yönelmiştir. CHP'nin yerel seçimlerdeki geçici kazanımlarını genel seçimlere teşmil edebileceğini sanan Özel, bölgede olup bitenler karşısında Türkiye'nin takip ettiği tutarlı ve akılcı politikalardan Cumhur İttifakı'nın kazançlı çıkacağı kaygısıyla hareket etmektedir. 'Suriye'de başlayan yeni dönemin getirileri, hükümetin ve Cumhur İttifakı'nın artı hanesine yazılır' diye Özgür Özel'in ödü kopmaktadır" açıklamasında bulundu.

Yalçın, CHP Genel Başkanı Özel'in akıntıya kürek çektiğini ifade ederek, "Bunun içindir ki Özel, hem 'Suriye'de İsrail kazandı' diye saçmalamakta hem de mültecilerin bir an önce ülkelerine gönderilmesi gerektiğini savunmaktadır. Özel, CHP'yi siyasi çıkmaza sürüklemektedir. Özel'in çelişkili ve tutarsız beyanları, sağduyu sahibi CHP'liler tarafından da eleştirilmektedir. Özgür Özel ve avenesinin, Suriye konusundaki 'kör' politikasından, CHP'li seçmen de rahatsızdır. Oysa Suriye'de ABD'nin ve İsrail'in planları bozulmuştur. Suriyeli mülteciler zaten akın akın ülkelerine dönmektedir" dedi.

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