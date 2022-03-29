MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bizim kiralık anket şirketlerinden öğreneceğimiz bir şey yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'NİN KONUŞMALARINDA SATIR BAŞLARI:

MHP'yi itibarsızlaştırmaya çalışan kim varsa 2023'te nal toplayacak, hayal kırıklığına uğrayacaktır

Bizim kiralık anket şirketlerinden öğrenecek bir şeyimiz olmadığı gibi, bunların sahtekarlıklarına aldanarak siyaset yapmamız da aklın ve 53 yıllık mazimizin inkarıdır

Bizim anketimiz 85 milyon Türk vatandaşının duasıdır

Algı operasyonları bize sökmez. Kamuoyu araştırma şirketlerinin ısmarlama anketleri milletimizin iradesine ket vuramayacak. Bir gerçek vardır ki MHP'nin varlığı Türklüğün varlığıyla bir ve aynıdır

131 seçim bölgesinde CHP yönetiminin yakalandığı iflah olmaz hastalığı, altı oku Kandil'in mağara girişine nasıl astığını detaylarıyla anlattık

Ülkemizin üzerinde oynanan oyunları milletimize aktaracağız

Kuyumcu titizliğiyle planladığımız siyasi çalışmalarımızı sırasıyla hayata geçiriyoruz

Gücümüz millet, güvencemiz devlettir. Zilletin önü kesilecekse bunun tek yolu Cumhur İttifakı'nın mücadelesidir. İşleyen demir pas tutmaz

(Rusya-Ukrayna savaşı) Silahların konuştuğu yerde maalesef insanlık susmaktadır. Savaş kıtlık, yokluk ve tehdit demektir. Savaşın kazananı olmayacaktır

Türkiye'nin gıda güvenliğini tam ve eksiksiz sağlaması şarttır

Ekilebilir tarım arazilerini genişletmek ve çiftçilerimizi desteklemek zorundayız

Küresel gıda ihracatının neredeyse yüzde 25'i Rusya'nın tekelindedir. Rusya ve Ukrayna hükümetlerinin buğday ihracatlarını durdurduklarını açıklaması bazı ülkeler için kıtlık sebebidir

Tarımsal ürünler çeşitlendirilmeli, temel tarımsal yapılanma oluşturulmalıdır. Tarım kentleri kurulmalıdır

Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgaz kaynağı ve Doğu Akdeniz'de bulunacak yüksek rezerv miktarı ülkemizin elini ve enerjisini siyasette güçlendirecektir

Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma vasıtasıyla Türkiye enerji bağımlılığından kurtulacağı gibi uluslararası enerji piyasasının belirleyici aktörlerinden birisi haline gelmesi mümkündür

Stokçulardan, karaborsalardan nemalanan, dini imanı para olan çıkarcılardan mutlaka hesap sorulmalı, bunların yırtık yakalarından tutulmalıdır

Şekerin kg fiyatının 7 TL'den 19 TL'ye çıkması ve bununda siyasileştirilip istismar edilmesi pis bir kumpasın dış bağlantıyla servis edilmesinden başka bir şey değildir

Türkiye, Rusya-Ukrayna arasında barışın savunucusu, anlaşmanın ve uzlaşmanın ara bulucusu olarak tarihi bir rol üstlenmiştir

İnanıyorum ki dünyanın beklediği çözüme bir adım daha yaklaşılmıştır

Dileğimiz ve temennimiz Putin ve Zelenski'nin yüz yüze görüşmelerini kısa zamanda İstanbul'da yapması, savaşı barışla düğümlemesidir

Yeri gelir Rusya yanlısı, yeri gelir ABD taraftarı olurlar ancak Türkiye'yi ve Türk milletini hayatta ağızlarına alamazlar, almaya da efendileri izin vermez

Batı'nın sözcülüğünü yapanlar hastalıklı sömürge kalıntıları olduklarını, acıklı şekilde göstermişlerdir

Zillet İttifakı'nın Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta ABD'nin başını çektiği Batı bloğuna yandaşlık yapması sırf göze girmek ve ruhsat almak üzere şekillenmiş küstah bir sapmadır

Dün Türkiye'yi hedef alan Biden'ın bugünkü hedef ülkesi Rusya'dır

Biden başkan olmadan önce Türkiye'deki muhalefet bloğuna destek verilmesinden, Cumhurbaşkanı'nı devirmekten bahsetmişti. Bu ağzın demokrasiyi telaffuz etmesine, otokrat rejimlerden şikayet etmesine kim inanacaktır?

ABD'nin başını çektiği NATO, Rusya-Ukrayna arasındaki şiddet ve dehşet rekabetinden kazançlı çıkmıştır

Biz ne Ukrayna'dan ne de Rusya'dan taviz veremeyiz. Birisini diğerine tercih edemeyiz. Ankara'nın tarihi vizyonu ile hareket ederiz

Daha önceki toplantılarını 6+1 formatında yapan bu partiler, şimdi yanlarına Kuytulcuları da alarak sayıyı 6+2'ye çıkarmışlardır