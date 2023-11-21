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  • MHP Lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 50+1 tespiti tutarlı ve anlamlıdır
Politika

MHP Lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 50+1 tespiti tutarlı ve anlamlıdır

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Sayın Cumhurbaşkanımız sistemin ana omurgası, can evi yüzde 50+1 oy hesabıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanımızın tespitleri tutarlı ve anlamlıdır. Bizim geçmişten bugüne söylediğimiz sözler de bellidir ve değişme göstermemiştir.' dedi.

21 Kasım 2023 Salı 10:46 - Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 50+1 tespiti tutarlı ve anlamlıdır
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

Coğrafyanın mesajı, tarihin akış istikameti milletin şuuruyla kavrandığı takdirde Türk vatanına hiç kimse zarar veremeyecektir. Fırat'ın batısı Fırat'ın doğusuyla dengelenir. Karabağ'dan Kudüs'e Gazze'den Kahire'ye gelişen her menfi hadisenin gelip dayandığı yer Türk vatanıdır. Kaotik meselelere karşı "Bizi ne ilgilendirir" dediğimiz gün bağrımıza hançerin saplandığını çok geçmeden görürüz.

Dün sancağımız olan Gazze'nin bugün felaketine sırt dönmemiz, suskun kalmamız milli ve manevi emanetlerimize saygısızlık olacaktır. Gazze'yi Kudüs'ten Kudüs'ü İstanbul'dan ayırmak boşuna kürek çekmektir. Filistinli masumların gözyaşları telafi edilmelidir. Haksızlık karşısında suskun kalmak, dilsiz şeytanlıktır. Zulme sessizlik de aynı şekilde zulümdür. İsrail ile Filistin arasında ateşkesin olması için daha kaç çocuğun ölmesi lazım.

Bize göre haddini bilen nefsini bilir, nefsini bilen de Rabbini bilir. Biz kendimizi de haddimizi de nefsimizi de Rabbimizi de bilenlerdeniz.

"ALMANYA BAŞBAKANI YANLIŞ TARAFTADIR"

Zafer her zaman inananların hanesine yazılacaktır. Berlin'de geçtiğimiz cuma akşamı düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanımızın çekinmeden haykırdığı gerçekler Türk milletinin bazı Arap ülkelerinin sessiz kaldığı doğruları haykırmasıdır. İsrail'e destek veren ülkeler katliam tablosundan sorumludur. Almanya da bu kategoridedir. Bizim geçmişimizin hiçbir sayfasında toplama kamplarının lekesi yoktur. Bizim tarihimizde Holokost yok. Almanya Başbakanı yanlış taraftadır. Kaldı ki bunların kendilerine bile hayırları yoktur.

SİYASETTE 50+1 TARTIŞMASI

Yeni sistemin gerekli, yeterli, siyasi ve fikri demlenme süresi devam etmekte. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelip geçici bir heves değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tek kullanımlık reçete hiç değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin huzur, barış ve kardeşlik iradesinin temel harcıdır. Sistemin aksayan yönleri varsa mutabakat ile düzeltilmelidir. İster iyileştirilesin isterse de güçlendirilsin parlamenter sistemin dejenere olması, devlet yönetimini krize sokması hayat gerçeği haline gelirdi.

Sayın Cumhurbaşkanımız sistemin ana omurgası, can evi yüzde 50+1 oy hesabıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanımızın tespitleri tutarlı ve anlamlıdır. Bizim geçmişten bugüne söylediğimiz sözler de bellidir ve değişme göstermemiştir. Türkiye aradığı parlak sistemini pek çok badireye uğraya uğraya sonunda bulmuş ve benimsemiştir.

"KENELER BİZİ ANLAYAMAZ"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi sırtından atacak" diyenler iyi dinlesin! AK Parti ile MHP'nin arasını açmak isteyenler iyi dinlesin. Siyasi hayatımız boyunca hiç kimsenin sırtına binmedik. Hiç kimseyi de sırtımıza bindirmedik. Onun bunun sırtından geçinen keneler bizi anlayamaz. MHP yancı değildir. İkbale meraklı değildir. Türk milletinin serden geçti şuuru, düşmana sıkılacak son kurşunudur. Tekrar hatırlatayım, Sayın cumhurbaşkanı ile diyaloğumuz harbidir. Saygı ve sevgi temellidir. Hiç kimse de aramıza giremeyecektir. Biz zillet değil, Türk milletinin kendisiyiz. Terörle mücadelede kesin sonuç almak için, iç ve dış sorun alanlarının birer birer üstesinden gelmek için, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin gerçekleşmesi için cumhur ittifakının devam etmesinden yanayız."

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

CHP'nin yeni Genel Başkanı, ciddiye alınacak biri değildir. CHP'de yeni bir şey yoktur. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı'nın bir operaya HEDEP'lilerle birlikte katılması, 'Kürdistan' diyen sözde kadın sanatçının elini öpmesi rezalettir. Öpecek eli tanımayanların milletten tekme yemeleri muhakkaktır. CHP Genel Başkanı maalesef kukladır. Kuklacı da İBB makamında oturan şahıstır.

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