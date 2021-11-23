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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Dedikodular, fitne ve fesat salgınları bizleri yıldıramaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, 'Dedikodular, fitne ve fesat salgınları bizleri yıldıramaz, korkutamaz, yolumuzdan caydıramaz' dedi.

23 Kasım 2021 Salı 10:44 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 11:26
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

BAHÇELİ'NİN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Bugüne kadar 55 ilimizi ziyaret ettik. Gittiğimiz her yerde coşkuyla karşılandık

Bizi bilen bilir, kendimiz için bir şey istemeyiz. Siyasi mücadelemizin yol haritasında akıl, iman, denge yer almaktadır

    Dedikodular, fitne ve fesat salgınları bizleri yıldıramaz, korkutamaz, yolumuzdan caydıramaz. Olsa olsa bizlere doğru yönde olduğumuza dair güç ve fikir verir. Hem kendimizi hem de aslımızı bilirsek Allah'ın izniyle başarı bizimdir, zafer bizimdir.

    Kim Türk milletinin hasmı ise eğmeden bükmeden söylüyorum ki bizim de hasmımızdır. Tarafımızı açık etmek mecburiyetindeyiz, bizim tarafımız millettir, tüyü bitmemiş yetimdir, demokrasidir

    Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne kadar hızımızı daha da artıracağız. Bizimle kim uğraşıyorsa, millet düşmanlarına korku salıyoruz demektir

    Bizim tarafımız millettir, demokrasidir, mağdurlardır, mazlumlardır

    Öğretmenler, eğitim sisteminin en temel öğesidir. Bir ülkenin kalkınmasında, nitelikli insan yetiştirilmesinde, milli kültür ve değerlerinin genç kuşaklara aktarılmasında öğretmen en öndedir

    Sorunsuz öğretmen sorunsuz eğitim ve öğretim demektir

    Hiçbir hakkı öğretmenlerimize çok göremeyiz, atanamayan öğretmen sorununa neşter vurulmalı, bu konu bir daha gündeme gelmemelidir

    Vicdanı hür, fikri hür, nesillerin yetişmesinde emek verip ter döken öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum

    Sınıfında öğrencileriyle baş başa kaldığında kirasını nasıl ödeyeceğini, nasıl geçineceğini, borç yükünün altından nasıl kalkacağını düşünen bir öğretmenin verimli olması mümkün değildir

    Adına ne dersek diyelim; ister hoca ister öğretmen olsun hürmete fazlasıyla layıklar. Öğretmenler, köklü nesillerin mimarıdır

    Türk siyasetini zehirli sarmaşık misali saran bir çürüme, bir ilkesizlik, bir ahlak erozyonu vardır. Failleri Zillet İttifakı'dır

    Kılıçdaroğlu, geçen hafta bir Yunan gazetesine demeç vermiş, yine çuvallamıştır

    Türkiye düşmanlarıyla kucaklaşmak maksadıyla helalleşme sayfası açan Kılıçdaroğlu'nun, dilinin altındaki bakla nedir?

    Kılıçdaroğlu'nun 'İktidarımızda başörtülü bakan olacak' söylemi, tam anlamıyla bir sömürüdür

    Yunan gazetesine Ege ve Akdeniz'deki egemenlik mücadelemizin haklılığını anlatmayan, Yunanistan'ın artan tahriklerine ve silahlanmasına tepki göstermeyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu bir kez daha gayri milli siyasetini deşifre etmiştir

    Irak'ın kuzeyinde Pençe harekatı kapsamında 731 teröristin etkisiz hale getirilmesi Kılıçdaroğlu'nu rahatsız mı etmiştir? Kılıçdaroğlu'nun dilinin altındaki bakla nedir?

    Türkiye doğusundan batısına birdir bütündür. Ne sokaklarımızı ne şehirlerimizi ne de vatanımızı bölmeye hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir

    PKK ile HDP'nin kanlı madalyonun iki yüzü olduğunu cümle alem gördü de bir tek siz mi görmediniz? Bu nasıl pes etmiş, teslim olmuş, katile hayran olmuş sefil bir zihniyettir

    İP'in başkanı Türkiye'nin farklı mahallerine bölündüğünü söylüyor bu bölücü bir dildir. Bölünen mahalleler değil zilletin ta kendisidir. İP başkanı yüzde 50+1'in şahsıma sorulmasını istemiş. Onlara yüz elli artı bir anlatayım da sonuç alsınlar

    Türkiye faiz kamburundan kurtulmalıdır. Faiz, uzun vadede üretim sistemine büyük hasarlar vermektedir

    Bize göre hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur. Bunun üzerinden polemik yaratmak, bittik, tükendik, mahvolduk demek felaket tellallığıdır, kötü niyetliliktir

    Ekonomiden anlamayan cahillerin tek söylediği erken seçimdir. Erken seçim yoktur, seçim 2023 Haziran'da yapılacaktır

    CHP, İP ve diğerlerinin yalnızca eleştirerek, ekonomi etrafından korkular üreterek siyaset yapmaları acziyetlerinin ve çaresizliklerinin göstergesidir

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