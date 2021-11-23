MHP Genel Başkanı Bahçeli: Dedikodular, fitne ve fesat salgınları bizleri yıldıramaz

23 Kasım 2021 Salı 10:44 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 11:26

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

BAHÇELİ'NİN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;



Bugüne kadar 55 ilimizi ziyaret ettik. Gittiğimiz her yerde coşkuyla karşılandık

Bizi bilen bilir, kendimiz için bir şey istemeyiz. Siyasi mücadelemizin yol haritasında akıl, iman, denge yer almaktadır

Dedikodular, fitne ve fesat salgınları bizleri yıldıramaz, korkutamaz, yolumuzdan caydıramaz. Olsa olsa bizlere doğru yönde olduğumuza dair güç ve fikir verir. Hem kendimizi hem de aslımızı bilirsek Allah'ın izniyle başarı bizimdir, zafer bizimdir.

Kim Türk milletinin hasmı ise eğmeden bükmeden söylüyorum ki bizim de hasmımızdır. Tarafımızı açık etmek mecburiyetindeyiz, bizim tarafımız millettir, tüyü bitmemiş yetimdir, demokrasidir

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne kadar hızımızı daha da artıracağız. Bizimle kim uğraşıyorsa, millet düşmanlarına korku salıyoruz demektir

Bizim tarafımız millettir, demokrasidir, mağdurlardır, mazlumlardır

Öğretmenler, eğitim sisteminin en temel öğesidir. Bir ülkenin kalkınmasında, nitelikli insan yetiştirilmesinde, milli kültür ve değerlerinin genç kuşaklara aktarılmasında öğretmen en öndedir

Sorunsuz öğretmen sorunsuz eğitim ve öğretim demektir

Hiçbir hakkı öğretmenlerimize çok göremeyiz, atanamayan öğretmen sorununa neşter vurulmalı, bu konu bir daha gündeme gelmemelidir

Vicdanı hür, fikri hür, nesillerin yetişmesinde emek verip ter döken öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum

Sınıfında öğrencileriyle baş başa kaldığında kirasını nasıl ödeyeceğini, nasıl geçineceğini, borç yükünün altından nasıl kalkacağını düşünen bir öğretmenin verimli olması mümkün değildir

Adına ne dersek diyelim; ister hoca ister öğretmen olsun hürmete fazlasıyla layıklar. Öğretmenler, köklü nesillerin mimarıdır

Türk siyasetini zehirli sarmaşık misali saran bir çürüme, bir ilkesizlik, bir ahlak erozyonu vardır. Failleri Zillet İttifakı'dır

Kılıçdaroğlu, geçen hafta bir Yunan gazetesine demeç vermiş, yine çuvallamıştır

Türkiye düşmanlarıyla kucaklaşmak maksadıyla helalleşme sayfası açan Kılıçdaroğlu'nun, dilinin altındaki bakla nedir?

Kılıçdaroğlu'nun 'İktidarımızda başörtülü bakan olacak' söylemi, tam anlamıyla bir sömürüdür

Yunan gazetesine Ege ve Akdeniz'deki egemenlik mücadelemizin haklılığını anlatmayan, Yunanistan'ın artan tahriklerine ve silahlanmasına tepki göstermeyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu bir kez daha gayri milli siyasetini deşifre etmiştir

Irak'ın kuzeyinde Pençe harekatı kapsamında 731 teröristin etkisiz hale getirilmesi Kılıçdaroğlu'nu rahatsız mı etmiştir? Kılıçdaroğlu'nun dilinin altındaki bakla nedir?

Türkiye doğusundan batısına birdir bütündür. Ne sokaklarımızı ne şehirlerimizi ne de vatanımızı bölmeye hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir

PKK ile HDP'nin kanlı madalyonun iki yüzü olduğunu cümle alem gördü de bir tek siz mi görmediniz? Bu nasıl pes etmiş, teslim olmuş, katile hayran olmuş sefil bir zihniyettir

İP'in başkanı Türkiye'nin farklı mahallerine bölündüğünü söylüyor bu bölücü bir dildir. Bölünen mahalleler değil zilletin ta kendisidir. İP başkanı yüzde 50+1'in şahsıma sorulmasını istemiş. Onlara yüz elli artı bir anlatayım da sonuç alsınlar

Türkiye faiz kamburundan kurtulmalıdır. Faiz, uzun vadede üretim sistemine büyük hasarlar vermektedir

Bize göre hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur. Bunun üzerinden polemik yaratmak, bittik, tükendik, mahvolduk demek felaket tellallığıdır, kötü niyetliliktir

Ekonomiden anlamayan cahillerin tek söylediği erken seçimdir. Erken seçim yoktur, seçim 2023 Haziran'da yapılacaktır

CHP, İP ve diğerlerinin yalnızca eleştirerek, ekonomi etrafından korkular üreterek siyaset yapmaları acziyetlerinin ve çaresizliklerinin göstergesidir