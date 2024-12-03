MHP Genel Başkanı Bahçeli: Esed Türkiye ile ön şartsız temas kurmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Bütçe sürecinde MHP, Cumhur İttifakı'nın ilkelerine göre hareket edecek. Ucuz politikacıların tahriklerine aldırmadan, bütçeleri parti politikalarımız çerçevesinde katkı sağlamasını her birinizden rica ediyorum.

Bütçe süreci hazırlık, onay, uygulama ve denetim aşamalarından oluşuyor. Türkiye ekonomisi 4 yıldır kesintisiz büyüme performansı göstermektedir. Enflasyon kuşatması kırılırken hayat pahalılığı püskürtülmektedir. Türkiye ekonomisi, sıkıntılı ve zorlu günleri geride bırakmıştır.

SAHTE DOLAR İDDİALARI

Ortada fol yok yumurta yokken ekonomiyi provoke etmek ülkemize yapılan vahim bir kötülüktür.

Döviz bürolarının alım satım işlemlerini bıçak gibi kesmesi bize göre Türkiye'ye yönelik bir operasyondur.

Piyasada dolaşan sahte dolarlar bize göre Türkiye'ye yönelik yapılan bir operasyondur. Bunlar külliyen yalan ve saptırmadır. Sahte para basımın araştırılması amacıyla soruşturma başlatılmıştır. Ülkemizin sahte parayla anılmasını isteyenlerin hevesleri kursaklarında bırakılmalıdır. Dolandırıcılığın ve kalpazanların yakalanıp hesap sorulması herkese ders ve ibret olacaktır. Telaşa lüzum olmadığı, Türkiye düşmanlarının bunu arzuladığını düşünüyorum.

Sahte para iddiasının maksatlı şekilde dolaşıma sokulduğunu düşünmekteyim. MHP gündeme hakimdir. MHP Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın mali ve ekonomik bağımsızlığımızın gayesinde sıçrama yapacağına inanmaktadır. Vakit tamamdır söz konusu vatandır.

Bütçeyi sonuna kadar destekleyeceğimizi ifade ediyorum. Dertsiz başım azıcık aşım diyecek zihniyet bizde yoktur.

BÜTÇEYİ DESTEKLEYECEĞİZ

2025 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifinin ülkemize milletimize ve devletimize şimdiden hayırlı olmasını diliyor, bütçesi sonuna kadar destekleyeceğimizi buradan ifade ediyorum.

HER SÖZÜMÜZÜN DAYANAĞI VAR

Türk devleti yeni yetme ve derme çatma bir devlet değildir. Belaları def edecek dirayet, kudret nesilden nesile vesaret yoluyla değil, Türk aklının yoluyla gelmiştir. Ne kadar geriye bakarsak o kadar uzağı avuçlarımızın içine alabiliriz. Cumhur İttifakı'nın başarısına adanmış yüreğimizle omuz veriyor olmaktan iftihar ediyoruz. İç ve dış gelişmeler karşısındaki kuşkularımız asla kuruntu değildir. Ağzımızdan çıkan her sözün bir dayanağı vardır. Sisin ardındaki hain senaryoları görmek ve önünü kesmek ecdat yadigari aklın gereğidir.

BÖLGEMİZDE TAŞLAR YERİNE OTURMADI

Bölgemizde yerinden oynayan taşlar hala yerine oturmamıştır. Suriye'de 14 yılı bulan işgal sarmalında cephe üstüne cephe açılmaktadır. Kaotik ortam giderek sertleşmektedir. Başkent Ankara vizyonuna bağlı kalarak ülkemizi ve milletimizi önceliğine alan tavır takınmalıyız. Türk devletinin yaptığı da budur. Suriye Arap Cumhuriyeti'nin siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı esastır. Suriye Arap Cumhuriyeti solumun cihazına bağlı tartışmalı devlet konumundadır. Esad Türkiye'nin uzatan elini tutmamıştır. Bize göre vakit geçmiş değil. Esad'ın Türkiye ile normalleşme iradesi göstermesi kendi çıkarınadır. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur.

En uzun sınıra sahip olduğumuz Suriye'nin istikrara kavuşması samimi dileğimizdir. Türkiye ile Suriye arasında diplomasi canlandırılmalı. Esad yönetimi aklını başına almalıdır.

'PILINIZI PIRTINIZI TOPLAYIP GİDİN' DEMEK HAKKIMIZDIR

Esad yönetimi kabuğuna çekilip ayakta kalacağını düşünüyorsa yanıldığını er ya da geç anlayacaktır. Irak ve Suriye coğrafyası Türk coğrafyasını bilir. Rusya ve İran destekli rejim güçlerinin Halep'te yaptığı katliamlar unutmadığımız hatırlatmak isterim. Türkiye'ye musallat olabilecek hiçbir siyasi hareketlenmeyi meşru göremeyiz. Sınırlarımızın dibinde orayı burayı bombalayanların ne aradıklarını sormak pılınızı pırtınızı toplayıp gidin demek hakkımızdır.

MÜNBİÇ MESAJI

DEM partinin henüz nerede duracağını kestirememesi yanlıştır. DEM ya Türkiye partisi olacak ya da derdest. Gelişmelerin Kürt kardeşlerimizle alakası yoktur. Tel Rıfat'tan çıkarılanların katil olduğunu Kürt kardeşlerimiz de görecektir. Suriye toprakları Suriyelilerindir. Tel Rıfat temizlendi sıra Münbiç'te.