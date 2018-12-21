Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Orada MHP'den biri konuşma yapsaydı, 'otur yerine geç' derdim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in bütçe konuşmasına ilişkin, 'Orada MHP'den biri konuşma yapsaydı, 'otur yerine geç' derdim.' ifadesini kullandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in bütçe konuşmasına ilişkin, "Orada MHP'den biri konuşma yapsaydı, 'otur yerine geç' derdim." ifadesini kullandı.

Bahçeli, TBMM Genel Kurulunda devam eden 2019 yılı bütçe teklifi görüşmelerinin son gününde verilen arada, kuliste gazetecilerle sohbet etti.

Şener'in, Genel Kurulda CHP Grubu adına yaptığı konuşmaya ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Bahçeli, bunun CHP'lilere sorulması gerektiğini söyledi.

Bahçeli, Şener'in partisini yok sayan bir konuşma yaptığını belirterek, "MHP'den biri konuşma yapsaydı, 'otur yerine geç' derdim." ifadesini kullandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Görme engelli çocuk hatalı otopark mağduru oldu

Görme engelli çocuk hatalı otopark mağduru oldu

Fenerbahçe'nin listesinde tam 10 yıldız var!

Fenerbahçe'nin listesinde tam 10 yıldız var!

Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek

Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA