MHP Genel Başkanı Bahçeli: TSK destan yazmaktadır! Teröristler komaya sokulmuştur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'NİN KONUŞMALARINDA SATIR BAŞLARI:

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı milletimizin bekası, ülkemizin bağımsız geleceği için dünden daha önemli bir görevle karşı karşıyadır. Bu görev tarihidir

Biz kadir biliriz kader biliriz, kanaat biliriz vefa biliriz ancak ihanet iftira ikbar itiraz bilmeyiz

Terörizm büyük ve bereketli toprakları sömürmenin parçalamanın bugünkü bahanesidir

Maruz kaldığımız tehditler, küresel senaryoların bölgemizde gösterime sokulan sahnesinden başka bir şey değildir

Bir toprağın coğrafyadan vatana yükselişi kaç milyon faciaya, acıya, hatıraya mal olmuştur

Türk milleti terörün belini kıracaktır. Türkiye'ye silah çekenler, pusu kuranlar, insanımıza musallat olanlar bedelini çok ağır şekilde ödeyeceklerdir

Türk milleti son sözünü Malazgirt'te söylemiştir. Hiçbir saldırıya boyun eğmedik bundan sonra da eğmeyeceğiz

Pençe-Kilit Harekatlarıyla Zap bölgesinde bayram temizliği yapılmaktadır. Terör örgütleri kırsal alanlardan sökülüp atılmaktadır

Hem yurt içinde hem yurt dışında terörün kaçacağı yer kalmamıştır. Bölücü terör örgütü psikolojik yıkım içerisindedir

Hainler başlarını mağara deliklerinden çıkaramaz hale gelmişlerdir. Allah nazarlardan saklasın TSK destan yazmaktadır! Teröristler komaya sokulmuştur

Teröristler döktükleri şehit kanlarında çırpına çırpına boğulacaktır

Başta terörist Kalkan olmak üzere terör elebaşlarının cezalandırılacakları günler uzak değildir

Bir yiğidimiz ya leşinizi yere serecek ya kafanıza çuval geçirip getirecek

PKK/YPG, kimin çıkarına uygunsa onun tarafından kullanılan, parayı verenin emrine giren kanlı bir örgüttür

Terörle mücadele boynunda haç taşıyanlara karşı hilalin duruşudur

Türkiye'ye silah çekenler, pusu kuranlar, insanımıza musallat olanlar bedelini çok ağır şekilde ödeyeceklerdir

6+1 formatında 3. kez toplanan partilerin açıklamasını Türkiye'nin gerçekleriyle bağdaşan bir yanı var mıdır?

Zillet ittifakı Türk milletinin ekmeğini yese de gavurun kılıcını sallamaktan rahatsızlık duymuyor

Şahsen uyarmıştım. Faturayı ödemezsen elektriğinin kesileceğini söylemiştim. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Karanlık emelleri olanların tercihi karalıktan mesaj vermektir. Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası ile ilgili 4 milyon abonenin elektriğinin kesik olduğu iddiaları kuyruklu yalandır. Elektriği kesik abone sayısını 278 bin olduğu anlaşılmaktadır

Sözde Ermeni soykırımıyla ilgili kanun teklifi hazırlamak ecdadımıza hakarettir, hıyanettir, su katılmamış bir müfteriliktir. Böylesi bir zelilin, böyle bir fitnecinin TBMM'de yer alması hepimiz adına züldür

(Garo Paylan'nı 1915 teklifi) : HDP'li bir müptezel tarafından sunulan kanun teklifinde sözde ermeni soykırımını taıması istenmiştir. Sözde ermeni soykırımı ile ilgili kanun teklifi hazırlanması ecdadımıza ihanettir. Böyle bir fitnecinin TBMM'de yer alması hepimiz adına zuldur. TBMM meşruiyet meclisi değildir. Gayri müslim azınlıkların meydan okuma yeri değildir. Türk milletine katliamcı soykırımcı diyenlerin barınacağı bir mekan değildir. Bu çatı altında sözde soykırımı tanıyan varsa yeri ve adresi TBMM olamaz, olmamalıdır



TBMM çatısı altında Ermeni diasporasının bir ajanı bulunmaktadır. Sözde Ermeni iddiaları tasarısı Türkiye'yi tahrik etmek için kurgulanmıştır

