MHP Genel Başkanı Bahçeli: TSK destan yazmaktadır! Teröristler komaya sokulmuştur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı milletimizin bekası, ülkemizin bağımsız geleceği için dünden daha önemli bir görevle karşı karşıyadır. Bu görev tarihidir
Biz kadir biliriz kader biliriz, kanaat biliriz vefa biliriz ancak ihanet iftira ikbar itiraz bilmeyiz
Terörizm büyük ve bereketli toprakları sömürmenin parçalamanın bugünkü bahanesidir
Maruz kaldığımız tehditler, küresel senaryoların bölgemizde gösterime sokulan sahnesinden başka bir şey değildir
Bir toprağın coğrafyadan vatana yükselişi kaç milyon faciaya, acıya, hatıraya mal olmuştur
Türk milleti terörün belini kıracaktır. Türkiye'ye silah çekenler, pusu kuranlar, insanımıza musallat olanlar bedelini çok ağır şekilde ödeyeceklerdir
Türk milleti son sözünü Malazgirt'te söylemiştir. Hiçbir saldırıya boyun eğmedik bundan sonra da eğmeyeceğiz
Pençe-Kilit Harekatlarıyla Zap bölgesinde bayram temizliği yapılmaktadır. Terör örgütleri kırsal alanlardan sökülüp atılmaktadır
Hem yurt içinde hem yurt dışında terörün kaçacağı yer kalmamıştır. Bölücü terör örgütü psikolojik yıkım içerisindedir
Hainler başlarını mağara deliklerinden çıkaramaz hale gelmişlerdir. Allah nazarlardan saklasın TSK destan yazmaktadır! Teröristler komaya sokulmuştur
Teröristler döktükleri şehit kanlarında çırpına çırpına boğulacaktır
Başta terörist Kalkan olmak üzere terör elebaşlarının cezalandırılacakları günler uzak değildir
Bir yiğidimiz ya leşinizi yere serecek ya kafanıza çuval geçirip getirecek
PKK/YPG, kimin çıkarına uygunsa onun tarafından kullanılan, parayı verenin emrine giren kanlı bir örgüttür
Terörle mücadele boynunda haç taşıyanlara karşı hilalin duruşudur
Türkiye'ye silah çekenler, pusu kuranlar, insanımıza musallat olanlar bedelini çok ağır şekilde ödeyeceklerdir
6+1 formatında 3. kez toplanan partilerin açıklamasını Türkiye'nin gerçekleriyle bağdaşan bir yanı var mıdır?
Zillet ittifakı Türk milletinin ekmeğini yese de gavurun kılıcını sallamaktan rahatsızlık duymuyor
Şahsen uyarmıştım. Faturayı ödemezsen elektriğinin kesileceğini söylemiştim. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Karanlık emelleri olanların tercihi karalıktan mesaj vermektir. Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası ile ilgili 4 milyon abonenin elektriğinin kesik olduğu iddiaları kuyruklu yalandır. Elektriği kesik abone sayısını 278 bin olduğu anlaşılmaktadır
Sözde Ermeni soykırımıyla ilgili kanun teklifi hazırlamak ecdadımıza hakarettir, hıyanettir, su katılmamış bir müfteriliktir. Böylesi bir zelilin, böyle bir fitnecinin TBMM'de yer alması hepimiz adına züldür
(Garo Paylan'nı 1915 teklifi) : HDP'li bir müptezel tarafından sunulan kanun teklifinde sözde ermeni soykırımını taıması istenmiştir. Sözde ermeni soykırımı ile ilgili kanun teklifi hazırlanması ecdadımıza ihanettir. Böyle bir fitnecinin TBMM'de yer alması hepimiz adına zuldur. TBMM meşruiyet meclisi değildir. Gayri müslim azınlıkların meydan okuma yeri değildir. Türk milletine katliamcı soykırımcı diyenlerin barınacağı bir mekan değildir. Bu çatı altında sözde soykırımı tanıyan varsa yeri ve adresi TBMM olamaz, olmamalıdır
TBMM çatısı altında Ermeni diasporasının bir ajanı bulunmaktadır. Sözde Ermeni iddiaları tasarısı Türkiye'yi tahrik etmek için kurgulanmıştır