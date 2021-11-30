MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yüzde 5 indirime gidilmeli

30 Kasım 2021 Salı 10:43 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 12:20

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda konuştu.

BAHÇELİ'NİN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Vatandaşlarımızı samimiyetle kucaklayacağız, ufuk açacağız. Yalancıların maskesini düşüreceğiz. Türkiye üzerinde oynanan oyunları anlatacağız

Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozacağız, kötü niyetlileri açıklayacağız, halka gidip bütünleşeceğiz. Milleti zillete ikna edemeyecekler

Cumhur İttifakı, Türkiye'yi kem gözlerden, kötü gözlerden, ölümcül engellerden, karanlık emellerden, kaos tetikçilerinden fedakarca koruyacak, milletiyle bir ve bütün halinde geleceği inşa edecektir

İhanetin fermanını okumak isteyenleri kaçtıkları yerer kadar kovalayacağız. Milletimiz birliğine ve kardeşliğine sahip çıkacak

Adım adım 2023 teması ile yürüttüğümüz siyasi çalışmalarımızın fikri temeli halkımıza doğru sürdürdüğümüz gönül hareketidir



Bölücülük ittifakına, iftira siyasetine aziz Türk milleti aldanmayacaktır. 2023'te Türk milletinin yeni bir zaferine imza atacağız

Zalim sömürgecilerin stratejik hesapları, devleşmiş iman karşısında tıpkı çorap gibi sökülmüş, tıpkı kumdan kaleler gibi devrilmiştir

Yaşadığımız ekonomik sıkıntıların iç yüzünü doğru tespit etmek zorundayız, bu ülke hepimizindir

Birbirimize düşman muamelesi yaparak, kin ve öfkelerimizi yarıştırmak Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülüktür

Türkiye'nin çıkmaz sokağa girmesini isteyen çevreler var

Türk milleti, sahnelenen ekonomik olayların benzerlerine mazisinde defalarca şahit olmuştur. Ekonomik çetelerin, küresel tefecilerin neyi amaçladıkları, vicdan sahibi her insanımızın malumudur

Biliyoruz ki, bir Türk dünyaya bedeldir, dünyalar bizim olsa da bu cennet vatandan tavizimiz düşünülemeyecektir

Türk milleti sahnelenen ekonomik oyunların benzerlerine mazisinde defalarca şahit, maalesef defalarca da mahkum olmuştur

Türkiye'yi ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışanlara duyarsız, duygusuz ve dirençsiz olacağımız mı hesap ediliyor?

Çayımıza koyacak şekerimiz yoktu ama Çanakkale'de destanlar yazdık. Çünkü irademiz imanımız kadar büyüktü

Zillet İttifakı "128 milyar dolar nerede?" sorusunu soracağına adamlıklarının nerede olduğunu açıklamak mecburiyetindedir

Ekonomik operasyonlarla milletimizi teslim alamazlar. Türkiye'ye ölümü göstererek sıtmaya razı etmeye çalışanlara müsaade edeceğimizi mi sanıyorlar? Para yoksa buluruz, ordu yoksa kurarız, düşman yoksa mutlaka yeneriz. Yeter ki birbirimizin yakını olalım

Keynes'in dediği gibi sorun yeni fikirlerde değil, içinde yetiştiğimiz zihinlerimizin her köşesine tutunmuş eski fikirlerdedir. Modası geçmiş ekonomik düşünceler, miras aldığımız kör noktalardır

Mal ve hizmet üreten firmalarımızın, temel ihtiyaçların fiyatlarında yüzde 2 ile yüzde 5 arasında indirime gitmeleri milli dayanışmamızın manevi harcıdır