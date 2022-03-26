MHP Genel Başkanı Bahçeli'den sert tepki: Alın birini vurun ötekine

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin belediye başkanları toplantısında konuştu.
Yapacağız dedik, elimizi taşın altına koyduk. Bizde yalan yoktur
Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz bir de yalan olmaz
Biz milletimiz ne diyorsa ona bakarız
Bizim belediye başkanlarımızdan şehirlerinde deprem yıkımı yaşanmışken tatile gidip kayak yapacak kadar izansız ve itibarsız yüzler çıkmaz
Bizde palavra, yalan, hayal tacirliği yoktur. Özümüz birdir, sözümüz senettir. Bizim belediye başkanımız şehri kara kışla boğuşurken balık yemeyi aklından geçirmez
Belediye yöntemlerinde ayrımcılık olmaz, kayırmacılık, partizanlık olmaz, olmamalıdır
Biz, önce ülkem ve memleketim sonra partim ve ben diyen Türkiye sevdalılarıyız. Dünya saltanatına değil millet sevdasına talibiz
İnsan merkezli belediyeciliğin merkezi uzanacak el bekleyenlerin yanında bulunulmasıdır
Biz çalışmasak çamurlaşmış zihniyetler bize yetişecekler, ellerine geçirdikleri fırsatlarla Türkiye'ye kastedecekler
Belediye yönetimlerinin bahaneler üretmeye hakkı yoktur
Doğruya doğru yanlış diyecek cesaretteyiz. Bukalemun siyasetçilerden hiç olmadık. Geçmişini unutanlar arasında yer almadık
Bukalemun siyasetçilerden hiç olmadık. Millet dedik 'zillet'in foyasını ortaya çıkardık
Sonuna kadar Türk milletinin emrinde ve hizmetindeyiz
MHP Cumhur İttifakı'nın vatan ve millet sevgisiyle pekişmiş ahlaki ilkelerine bağlı ve sadık kalacaktır. Bu bizim birinci stratejik hedefimizdir
Milliyetçi Hareket Partisi, terörün kökünü kazıma, bölücülüğün kafasını koparma seferberliğinde her fedakarlığı seve seve yapacak, desteğini ön şartsız verecektir, milli ekonomi için üzerine düşeni yapacaktır
MHP toplumun her kesiminin önerilerinin dikkate alındığı başkanlık sistemini kurumsallaştıran yeni bir anayasa hazırlanması konusunda çalışacak ve bu uğurda siyasi faaliyetlerini yoğunlaştıracaktır
CHP Genel Başkanı son grup toplantısında "Sen barajı geçemeyince ne yapacaksın?" diye soru sormuş. Sayın Kılıçdaroğlu merak iyi değildir. İnsanın başına ne gelirse meraktan gelir
Senin sandıkta 'İmdat' çığlıklarını cümle alem duyacaktır
MHP, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile uyumlu yeni bir anayasa hazırlanması için çalışacaktır
CHP ile HDP arasında herhangi bir fark kalmadı. Tencere yuvarlana yuvarlana sonunda kapağını buldu