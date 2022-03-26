MHP Genel Başkanı Bahçeli'den sert tepki: Alın birini vurun ötekine

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin belediye başkanları toplantısında konuştu.

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'NİN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Yapacağız dedik, elimizi taşın altına koyduk. Bizde yalan yoktur

Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz bir de yalan olmaz

Biz milletimiz ne diyorsa ona bakarız

Bizim belediye başkanlarımızdan şehirlerinde deprem yıkımı yaşanmışken tatile gidip kayak yapacak kadar izansız ve itibarsız yüzler çıkmaz

Bizde palavra, yalan, hayal tacirliği yoktur. Özümüz birdir, sözümüz senettir. Bizim belediye başkanımız şehri kara kışla boğuşurken balık yemeyi aklından geçirmez

Belediye yöntemlerinde ayrımcılık olmaz, kayırmacılık, partizanlık olmaz, olmamalıdır

Biz, önce ülkem ve memleketim sonra partim ve ben diyen Türkiye sevdalılarıyız. Dünya saltanatına değil millet sevdasına talibiz

İnsan merkezli belediyeciliğin merkezi uzanacak el bekleyenlerin yanında bulunulmasıdır

Biz çalışmasak çamurlaşmış zihniyetler bize yetişecekler, ellerine geçirdikleri fırsatlarla Türkiye'ye kastedecekler

Belediye yönetimlerinin bahaneler üretmeye hakkı yoktur

Doğruya doğru yanlış diyecek cesaretteyiz. Bukalemun siyasetçilerden hiç olmadık. Geçmişini unutanlar arasında yer almadık

Bukalemun siyasetçilerden hiç olmadık. Millet dedik 'zillet'in foyasını ortaya çıkardık

Sonuna kadar Türk milletinin emrinde ve hizmetindeyiz

MHP Cumhur İttifakı'nın vatan ve millet sevgisiyle pekişmiş ahlaki ilkelerine bağlı ve sadık kalacaktır. Bu bizim birinci stratejik hedefimizdir



Milliyetçi Hareket Partisi, terörün kökünü kazıma, bölücülüğün kafasını koparma seferberliğinde her fedakarlığı seve seve yapacak, desteğini ön şartsız verecektir, milli ekonomi için üzerine düşeni yapacaktır

MHP toplumun her kesiminin önerilerinin dikkate alındığı başkanlık sistemini kurumsallaştıran yeni bir anayasa hazırlanması konusunda çalışacak ve bu uğurda siyasi faaliyetlerini yoğunlaştıracaktır

CHP Genel Başkanı son grup toplantısında "Sen barajı geçemeyince ne yapacaksın?" diye soru sormuş. Sayın Kılıçdaroğlu merak iyi değildir. İnsanın başına ne gelirse meraktan gelir

Senin sandıkta 'İmdat' çığlıklarını cümle alem duyacaktır



MHP, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile uyumlu yeni bir anayasa hazırlanması için çalışacaktır

CHP ile HDP arasında herhangi bir fark kalmadı. Tencere yuvarlana yuvarlana sonunda kapağını buldu