CANLI Kartalkaya'daki yangın faciası: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Failler hesap vermeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Türkiye 21 ocak 2025 tarihinde tam 1 hafta korkunç bir felaketle sarsıldı. Bolu Kartalkaya'da bulunan bir otelde 78 suçsuz günahsız vatandaşımızı hayattan kopardı.

Gereksiz tartışmalar bırakılıp asıl failler hesap vermeli. Faillerin yargı önünde hesap vermesi için gereğini yapacağız.

Tatile gidip de sıralı tabutlarda evlerine dönen merhum vatandaşlarımıza, karneleri yetim bırakılan çocuklarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Tekraren başımız sağ olsun. Bu faciadan yaralı kurtulanlara ve tedavi altında tutulanlara şifalar diliyorum.

8 VATAN EVLADININ HESABINI KİM YA DA KİMLER VERECEK?

Boğaz dokuz boğumdur. 8'i yutkunmak 1'i de konuşmak içindir. Ortada dehşet uyandıran bir enkaz, yürekleri kavuran bir acı varken olmaması gereken sorumlu izi sürmek için yapılan karşılıklı sataşmaların ur gibi etrafı sarması insanlığımızı utandıracak boyuttadır. 8 aile yok olmuş kimin umurunda? 36 çocuğumuz hayata veda etmiş, kimin gündeminde?

Şu anda buz gibi bir toprağın koynundalar. Allah için birisi söylesin, değersiz tartışma anaforundan bir şey anlayan var mıdır? Hangi ara insanlık değerlerine bu kadar yabancılaştık. Hangi ara siyasi ihtirasların bu kadar eline düştük? Yarısı çocuk olan 78 vatan evladının hesabını kim ya da kimler verecek?

Otel yangınında kimin sorumluluğu bulunuyorsa hesabını vermesi kaçınılmaz bir hukuk gereğidir. Kutuplaşma sahnesi kurmak namertliktir. Masumlar yanmış otelden çıkarılmamışken onu bunu suçlayıp işin içinden kurtulma telaşına kapılmak narsistliktir.

Ahlaklı olmanın ilk şartı esasen sorumlu olmaktır. Gerçekleri bastırmak veya baltalamak ahlakın değil, adaletin ilgi sahasındadır.