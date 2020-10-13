13 Ekim 2020 Salı 10:40 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 11:27

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

(Hatay'daki orman yangını) Bunlar iblisin çocukları ihanetin çakallarıdır

Teröriste terörist diyemeyen bize göre teröristtir, hainlere kol kanat geren kim varsa yanan ormanda parmak izleri olan namerttir

Tıpkı Yunanistan'ın hedeflediği gibi Ermenistan Anadolu topraklarına yayılma ve büyüme arzusundadır. Çözüm teklifleri tuzaktır

Zoru gören Ermenistan sivilleri vurarak insanlık suçu işlemiştir

Alınan kararlara Ermeniler uymamış herhangi bir yaptırımla karşılaşmamışlardır. Uluslararası hukukta bu konuyla ilgili hiçbir hüküm yoktur.

Çare yoktur çözüm kalmamıştır. Dağlık Karabağ masada değil sahada terör devleti Ermenistan'ın kafasına vura vura alınmalıdır

Dağlık Karabağ kahramanlık ve silah zoruyla Azerbaycan'a geçmelidir

Enerji jeopolitiğinde oyun kuran güçler Kırgızistan'da da devrededir

CHP bize Uygur Türkleri konusunda tavsiyede bulunamaz. CHP kim Doğu Türkistan'ı savunmak kim!

(Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısı) Söyleyenden çok söyleteni sahibini merak ediyoruz. Seçimi filan boşver, beklemesini bil!

Sandık 2023 yılının Haziran ayında kurulacaktır

Parlamenter sisteme dönmenin hesabı nafiledir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devam edecek. Adayımız Erdoğan'dır