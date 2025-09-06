Büyükataman, Gemlik Sosyal Yaşam Merkezi'nde MHP Gemlik İlçe Başkanlığınca düzenlenen üye katılım toplantısında, partisinin tarihin yüklediği sorumlulukla hareket ettiğini, coğrafyadaki gelişmeleri titizlikle izleyip şartları Ankara merkezli bir bakış açısıyla yorumladıklarını söyledi.

Milletin güvenliğini, refahını her şeyin üzerinde tutan bir anlayışla adım attıklarını belirten Büyükataman, günübirlik menfaatler için yapılan sığ siyaset anlayışını sonuna kadar reddettiklerini vurguladı.

Büyükataman, yeni yüzyılda küresel ölçekte tüm dengelerin değiştiğini, bölgede yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin bekası için önemli adımlar atmayı gerekli kıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Emperyalizmin bölücü planları bölgemizde kol gezmekte, siyonizmin azgın saldırganlığı, her geçen gün artmaktadır. Soykırımcı İsrail'in Gazze ve Filistin üzerinde yoğunlaştırdığı vahşi saldırılarını coğrafyamızın tamamına yayma çabası, ortadadır. Siyonizmin bu saldırganlığının esas hedefinin Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti olduğu, artık aşikardır. Cani Netanyahu'nun 'Suriye'de aslında kiminle mücadele ettiğimizi biliyorum.' sözleri, adeta nihai hedefin Türkiye olduğunun bir itirafıdır. İşte bu gelişmeler karşısında, devletimizin bekası, milletimizin huzuru ve geleceği için birleştirici, doğru hamlelere ihtiyaç doğmuştur."

- "ATTIĞIMIZ ADIM, BİR ÇÖZÜM SÜRECİ DEĞİLDİR, BİR TESLİMİYET POLİTİKASI HİÇ OLMAMIŞTIR"

"Terörsüz Türkiye" politikasına değinen Büyükataman, "Kırk yıllık terör belası, şükürler olsun ki bitmek üzeredir. Devletimizin ilgili birimleri, süreci büyük bir ciddiyetle takip etmektedir. 27 Şubat çağrısı, terör örgütü PKK'nın tüm bileşenleri için bağlayıcı niteliktedir. Suriye'de, İsrail'in güdümünde hareket eden SGD/YPG, bu çağrıdan bağımsız değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükataman, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörün başka isim ve maskeler altında yurt içinde ya da sınırlara yakın bölgelerde türemesine asla tahammül etmeyeceğini ve terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini anlattı.

"Terörsüz Türkiye" hedefinin en başından itibaren taviz vermeden, hiçbir pazarlık yapılmadan ve emperyalist güçlere ödün verilmeden Türk Devleti'nin kontrolünde yürütüldüğüne dikkati çeken Büyükataman, şunları kaydetti:

"Bizim attığımız adım, bir çözüm süreci değildir, bir teslimiyet politikası hiç olmamıştır. Şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarının incitilmesine asla müsaade edilmemiştir. Onlar, bizim iftihar kaynağımızdır. Tarih, terörle mücadeledeki üstün başarılarını her zaman şan ve şerefle yazacaktır. Türk kimliğinin, üniter devlet yapımızın, anayasamızın ilk 4 maddesinin ve anayasamızdaki Türk tanımının tartışma konusu olması, asla söz konusu değildir. Türklük, üst ve vazgeçilmez kimliğimizdir. Varlığını Türk milletinin varlığına adayan Milliyetçi Hareket Partisi, bunun garantisidir. Bu süre içerisinde yalana ve istismara sarılarak koltuklarını koruma kaygısıyla partimize ve liderimize saldıran İP, siyaseten tükenmiştir. CHP'nin sorumsuz söylemlerle Terörsüz Türkiye hedefini çarpıtma çabası ise bir defa daha milletimiz için ciddi bir politika üretmekten aciz olduklarını göstermiştir."

Büyükataman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefimiz, tarihin, kardeşlik hukukunun, kader ortaklığının, üzerinde yaşadığımız geniş coğrafyanın hiç kuşkusuz diriliş ve toparlanış kararıdır. Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi, kararlı adımlarla bu dirilişi mutlaka gerçekleştirecektir. Terörsüz Türkiye hedefimizin başarıya ulaşması, ülkemizin hem ekonomik hem de sosyal alanda kalkınmasını hızlandıracaktır. Devir, Türk devridir. Türkiye Yüzyılı'nda önce ülkemiz sonra da coğrafyamız, terörden tam anlamıyla temizlenecek, Türkiye yeni atılımlarıyla çağımızın parlayan yıldızı olacaktır. Cumhur İttifakı'nın sarsılmaz iradesiyle asırlık birliğimiz, sonsuz kardeşliğimiz perçinlenecek, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatılacaktır."

Konuşmanın ardından partiye katılanlara rozetleri takıldı.