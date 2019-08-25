MHP lideri Bahçeli: Acımız büyük olsa da, hiçbir ihtimali ağırdan almamalıyız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Dün Hakkari Çukurca’da bir kahramanımızı şehit verdik. Bugün de, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında üç kahramanımız şehit düştü, yedi kahramanımız da yaralandı. Acımız büyük olsa da, hiçbir ihtimali ağırdan almamalıyız, kararlılığımızı tartışmaya açmamalıyız.
- DHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter üzerinden önemli mesajlar paylaştı. İşte Bahçeli'nin açıklamaları;
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