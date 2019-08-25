MHP lideri Bahçeli: Acımız büyük olsa da, hiçbir ihtimali ağırdan almamalıyız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Dün Hakkari Çukurca’da bir kahramanımızı şehit verdik. Bugün de, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında üç kahramanımız şehit düştü, yedi kahramanımız da yaralandı. Acımız büyük olsa da, hiçbir ihtimali ağırdan almamalıyız, kararlılığımızı tartışmaya açmamalıyız.