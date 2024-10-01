MHP Lideri Bahçeli: Bölgemizde artan gerilimde birbirimize sarılmakla mükellefiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

* Adalet ve hakkaniyetin sözünü eden çok olsa da riayet duyan neredeyse kalmamıştır. İnsani değerler, insanlık onuru ayaklar altındadır. Bu kahredici salgının yavaş yavaş ülkemizi tesir altına alıyor olması alarm vermelidir.

* Siyasi, stratejik, ekonomik mahiyetli çok cepheli mücadelen başarıyla çıkabilmek için öncelikle özümüze dönmemiz, milli birlik ve kardeşliğimizi sahiplenmemiz zorunluluktur.

* Kardeşçe yaşamak erdemli bir hayatın izinden yürümek milli ve manevi kapsamında yol haritamızı belirlemek varken birbirimizi hırpalayıp şeytanlaştırmak, savaş boyaları sürmek, hiç kimse unutmasın ki bedeli ve vebali çok ağır olacaktır.

* Küresel arenada emperyalist azgınlığın yapı taşlarını döşediği korku imparatorluğu, seri cinayetlerinde devamlı çıta yükseltmektedir.

* Küresel sömürgecilik yalnızca Türk İslam alemine değil, beşeriyetin tamamına pusu kurmuştur. Olmaz denilen ne varsa olmaya başlamıştır. Zulüm taarruza geçmiş, zayiat tahammül sınırlarını aşmıştır.

* Emperyalizmin damga yemiş uşakları ne derse desin kaotik dünyaya karşı milli ve manevi cephemizin tahkimatı başlıca vazifemizdir.

* Türk milleti büyük ve güçlü bir ailedir. Bu aile kalbi kuruyan, vicdanı küflenen, bugün ki dünyada hepimizin namına ifade ediyorum ki en emin en müşfik en merhametli sığınağımızdır.

* (İç Cephe Uyarısı) Sakın ola Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ilkeleri ve kuruluş iradesi üzerinde oynamalara heves edilmesin. Paylaşamayacağımız bir şey yoktur.

* Demokrasi kalpazanları, siyasi dolandırıcılar, bukalemun mizaçlı fırıldaklar, emperyalizmin damga yemiş uşakları ne derse desin kaotik dünyaya karşı milli ve manevi cephemizin tahkimatı başlıca vazifemizdir.

* Sözde kurallara dayalı olduğu iddia edilen uluslararası müesses denge ve düzenin itibar ve inandırıcılığının kalmadığı ortadadır.

* Birliğimiz ve beraberliğimizi nimet bileceğiz. Türk milletinin her ferdini kendimiz gibi göreceğiz canparemiz sanacağız.

* İsrail kontrolden çıkan haydut devlet örneğinin son sürümüdür.

* Gazze 360 gündür vurulmaktadır. Velakin saldırıları durduracak imdat ve yardım çağrılarını duyacak Türkiye ve birkaç ülke dışında müessir bir irade ne görülmüş ne de ortaya çıkmıştır.

* Netanyahu ise nefret dehlizinde katlettiği masum bedenlerin üzerine basa basa ikbal ve ikmal kaygısını telafi çabasına girişmiştir.

* BM Genel Kurulu'nda sessiz milyonlara tercüman olan, hakkın ve haklının sözcülüğünü yapan, çok tesirli, çok doyurucu mesajlarıyla Türk milletinin duruşunu dünyaya tebliğ eden Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasından sonra katil Netanyahu'nun alçakça konuşup, tehditler savurması demokrasi, özgürlük ve insan hakları hususunda mangalda kül bırakmayan ülke temsilcileri tarafından nasıl hazmedilmiştir.

* Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi ve geçici üyeleri olarak biçimlenen yapısının 2. Dünya Savaşı sonrası dönemi temsil ettiği ve günümüz ihtiyaçlarını karşılamadığı bir gerçektir.

* İsrail saldırıları karşısında üç maymunu oynayanların, soykırıma seyirci kalanların ne diyeceği ne yapacağı önemsiz bir ayrıntıdır ve hükmünü kaybetmiştir.

* Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin fonksiyonel yapısı değişmeli, aksi halde BM Genel Kurul toplantılarının boykotu gündeme alınmalıdır.