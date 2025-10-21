İSTANBUL 21°C / 13°C
  Haberler
  • >
  Politika
  • >
  MHP Lideri Bahçeli, çağrısını yineledi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalıdır
Politika

MHP Lideri Bahçeli, çağrısını yineledi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalıdır

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır. Federasyon tez ve tekliflerinin geçerliliği ve geleceği kesinlikle yoktur. Durumun aciliyetine binaen şimdilik kısmi bir revize yaparak diyeceğim şudur, 81 Düzce'den sonra 82'nin KKTC olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi21 Ekim 2025 Salı 10:33 - Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli, çağrısını yineledi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalıdır
ABONE OL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Hakikati söylemekten, temsil ve telaffuzundan en küçük tereddüt gösteremeyiz, göstermemeliyiz.

Evvelemirde söylemek ve üzerinde durmak istediğim birinci hakikat şudur, Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır.

Herkesin aklını başına alarak Kıbrıs'taki seçimleri iyi okumasını, federalizme giden mayınlarla dolu güzergahın ülkemize ve bölgemize nasıl yansıyacağını dikkatle tefsir etmesi temennimdir. Mesele vatan meselesidir.

Seçim sonucu seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC Parlamentosu acilen toplanmalı seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır.

Federasyona dümen kırmak demek, Kıbrıs Türklüğünü asimilyon çarkında israf etmek, milli ve hukuki kazanımları tırpanlamak demektir. Buna da hiç kimsenin, hiçbir siyaset önermesinin hakkı yoktur.

Meselenin demokratik haklarla ve sandığa saygıyla alakası hiç yoktur, zira mesele vatan meselesidir, millet meselesidir, beka meselesidir, güvenlik meselesidir, onur ve şeref meselesidir.

Güvenlik garantileriyle Kıbrıs'taki Türk askeri varlığının federasyon gevelemesiyle tartışmaya açmak için müsait zaman ve zemin kollayanların çabaları boşuna hevesleri beyhudedir.

Kıbrıs'ın güvenliği ve geleceği Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik ve geleceğiyle bir ve aynıdır, bu kapsamda Kıbrıs Türk'tür hep de böyle kalacaktır.

Durumun aciliyetine binaen şimdilik kısmi bir revize yaparak diyeceğim şudur, 81 Düzce'den sonra 82'nin KKTC olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir.

Kıbrıs'taki seçimlerden size ne diyenler kimin kundağına sarıldı, kimin beşiğinde sallandı bilemem ama biz vatanı namus bilen soylu bir duruşun, sorumlu bir duyuşun bıçkın ve ülkücü seslenişiyiz.

İsrail'e güven olmayacağı hepimizin malumu olsa da temennimiz ihtiyatlı ve temkinli bir iyimserlikle hareket etmek suretiyle kalıcı ateşkesin temini, BM'nin ısrarlı girişimleriyle derhal hayata geçmelidir.

Her ne kadar ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığı açıklansa da imzasına ve taahhütüne riayet ve sadakat göstermeyen bir haydut devletin tekrar savaş ve soykırım etabına dönmeyi planladığı ortadadır.

İsrail bölge ve dünya barışına doğrultulmuş Siyonist silahtır. Bu silah susmadıkça, Filistin Cumhuriyeti kurulmadıkça, mazlumların gözyaşları kurumadıkça ne istikrar, ne huzur ne de barış tesis edilemeyecektir.

Aklederek, iman ederek, tefekkür ederek, hizmet ederek, himmet ederek sevdamız Türkiye ve Türk Milleti diyerek şuurlu bir şekilde hakikatin izindeyiz.

