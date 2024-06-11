MHP Lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmeleri çarpıtılıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

* Her zaman resmin büyüğüne odaklanmalıyız. Sadece maşayı değil, tutan ve tutturan elleri de görmeliyiz.

* Sıcak çatışma hattının ağırlık merkezindeyiz.

* Kırılgan fay hatlarının farkındayız.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmeleri çarpıtılıyor. Cumhurbaşkanı herkesle görüşebilir. Bizim için hiçbir mahzuru yoktur.

* Son zamanlarda ülkemiz aleyhine iç ve dış tehdit sarmalının gittikçe genişlediğini yakinen müşahede ediyoruz. Türkiye'yi karanlık operasyonların hedef ülkesi haline gitmek için ellerini ovuşturanlara taviz vermeyeceğiz.

* Devlet ve millet arasındaki bağı koparmak istiyorlar.

* Suriye'nin parçalanmasını esas alan emperyalist bir proje devrededir. Bölge ülkeleri suskundur. Türk milletinden öç almak için kuyruğa girenler şirret kampanyalarını iyice hızlandırmışlardır. Asıl hedef Türkiye'dir.

* DEM, devletin bölünmez bütünlüğünü dinamitlemek için hazırda bekleyen fitnedir.

* ABD Suriye'de sonuçları vahim olacak oyun kuruyor. Suriye bölündü de haberimiz mi yok? Özerklik adı altında terör devleti provaları yapılıyor. Terör stratejisinin üst aklı, fiili merkezi ABD'dir.

* Türkiye'nin üzerine gölge düşmesi konusunda alçak bir yarış devrededir. Amaç, Türkiye'yi kapana ve köşeye kıstırmaktır.

* Tetikte ve teyakkuzda bekliyoruz. Suriye ve Irak'ın güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir.

* Suriye Arap Cumhuriyeti'nin bölünmesine kesiklikle karşıyız. Bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygılıyız.

* DEM Partili Hakkari Belediye Başkanının hukuk sınırları kapsamında görevden el çektirilmesi ardından geçtiğimiz çarşamba günü silahlı terör örgütünü yönetmek suçundan 19 yıl 6 ay hüküm alarak tutuklanması, Türk devlet ve hukuk onurunun şaşmaz hükmüdür. DEM'in hedefi yöre insanına hizmet etmek değildir. DEM'in hedefi derdimize deva, ihtiyaçlarına çare olmak değildir. DEM'li belediyelerin hemen hepsinde paralel yönetim, PKK'nin sözde komiserleri vasıtasıyla ağırlığı ve gölgesi altındadır.

* DEM'in hedefi yöre halkına deva olmak değildir DEM'in hedefi hizmet değil. Teröristlerin görevden alınması hukuk devletinin şerefidir. 30'a yakın örgüt üyesi başkan koltuğunda oturuyor.

* CHP, DEM'lenmiş, yemlenmiş, ele geçirilmiş ve sonuçta şarambole devrilmiş. Atatürk ile yolları çoktan ayrılmıştır. Özgür Bey, 'Kavga istediğimizi söyleyip' duruyor. Bizim böyle bir niyetimiz yoktur. Böyle bir düşüncemiz hiç olmamıştır. Şayet kavga edeceksek, kavgaya gireceksek, Özgür Bey rahat olsun, korkmasın, pısmasın, baksın işine, o bizim klasmanımızda da, kalibremizde, ağırlığımızda değildir.

* Kavga gibi niyetimiz yok. Bizim meselemiz maşalarla değil, onu tutan ellerledir.

* PKK'ya gıkını çıkaramayan bir şahsın CHP Genel Başkanı olması başlı başına bir trajedidir. CHP, "DEM'lenmiş, yemlenmiş ve Atatürk ile yollarını çoktan ayırmıştır.

* İhaneti meslek edinenlere katlanmayız. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yoktur, olmayacaktır

* Hiçbir siyasi mülahaza Türkiye'nin istikbalinden daha öncelikli değildir. Hiçbir siyasi düşünce istiklal haklarımızdan üstün görülemez.

* Nusayrat Mülteci kampına sözde 4 rehineyi kurtarmak adına saldıran İsrail, 67'si çocuk, 57'si kadın olmak üzere 274 masum Filistinli'yi katletmiştir. Böylece İsrail, soykırım suçuna bir yenisini daha eklemiştir. Bu insanlık dışı saldırıyı lanetliyorum.

* Enflasyonda en kötüsü geride kaldı.

* Yatırım seferberliği ile Türkiye ekonomisi zincirleri kıracak.

* Ülkemizde geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli sığınmacıların, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri kademe kademe sağlanmalı, düzensiz göçün beli kırılmalı ve Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalıdır.