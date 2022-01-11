11 Ocak 2022 Salı 10:57 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 11:42

MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:



"Biz TBMM'de terörist istemiyoruz. Terör örgütüne eleman devşiren HDP'yi, Türk siyasi ve demokrasi hayatında bir saniye bile görmeye tahammül edemiyoruz. AYM'nin görevini de yapmasını bekliyoruz. Mehmetlerimize kurşun sıkan hainlerle düşüp kalkacaklar, sonra da karşımıza geçip demokrasi özgürlük insan hakları barış ezberlerini utanmadan sıralayacaklar. Bu ne kepazeliktir, ne pişkinliktir."

(Semra Güzel'in teröristle fotoğraflarına dair): "Dokunulmazlığı kaldırılmalıdır. Terörist sevdalıları meclis koridorlarındadır."

"PKK'ya, YPG'ye tek bir laf, atıf yoktur. Tek bir eleştiri yoktur. HDP'yi küstürmemek için kırk dereden su taşıyanlar, samimiyet fukarası millet ve milliyet muhalifleridir. Herşey gün gibi meydandadır. Ey zillet partileri çekinmeyin, PKK bomba tuzakladı sonra da patlattı derseniz sadece adam, ahlaklı, dürüst ve tutarlı olursunuz."

"CHP Genel Başkanı, İBB'de terör örgütüyle irtibat içinde olanların işe alınmasıyla ilgili devam eden süreçte görevli müfettişlere ateş püskürüyor. Belediyede işe girdikleri iddia edilenlerin destekçisi çok açık söylüyorum Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kandil'in teşrifatçısı, tedarikçisidir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanmış DİAYDER İddianamesinde KIlıçdaroğlU'nun adı geçiyor mu geçmiyor mu? Bu zaat, bunlarla toplantı yaptı mı yapmadı mı? Saklanma Kılıçdaroğlu, çık karşımıza mertçe söyle."

"Dün hedef Bülent Ecevit'ti. Bugün hedef Recep Tayyip Erdoğan'dır. İsimler değişse de kurgu aynıdır komplo aynıdır. Demokrasi düşmanlarının Sayın Cumhurbaşkanımızı göndermelerine gücü asla yetmeyecek. Sokak hareketlerine direnmeyi de çok iyi biliriz. Çatışma ortamı gözleyen odakların, herkesi uyarıyorum, emel sahipleri bu yükün altından kalkamayacaklar."