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Politika

MHP Lideri Bahçeli, ''durum ciddi'' diye uyardı: Tehlike oldukça yakındır

Partisinin MYK ve MDK toplantısı sonrası açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Türkiye'nin önünü kesmek, devlet-millet dayanışmasını yıkmak, organize bir kötülük olan çok sesli fitne fesat korosu, herkesi uyarıyorum ki alarm zilleri çalacak düzeyde faaldir. Faaliyetlerini son günlerde hızlandırmışlardır. Durum ciddidir, tehlike oldukça yakındır. Bu düşünlerim temelsiz bir bakışın bir mahsulü değildir' dedi. Özgür Özel'e tepki gösteren Bahçeli, 'MHP'ye anayasa ilk 4 maddesiyle ilgili soru sormak hiç kimsenin hakkı, harcı ve haddi değildir. Anayasanın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir' ifadelerini kullandı.

19 Eylül 2024 Perşembe 14:40 - Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli, ''durum ciddi'' diye uyardı: Tehlike oldukça yakındır
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK ve MDK toplantısı sonrası açıklama yaptı.

MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Türkiye'nin önünü kesmek, devlet-millet dayanışmasını yıkmak, organize bir kötülük olan çok sesli fitne fesat korosu, herkesi uyarıyorum ki alarm zilleri çalacak düzeyde faaldir. Faaliyetlerini son günlerde hızlandırmışlardır"

"Durum ciddidir, tehlike oldukça yakındır. Bu düşüncelerim, bir varsayım, temelsiz bir bakışın dayanıksız mahsulü değildir. Neyi söylüyorsak, açık seçik gerekçeleri vardır ve ortadadır"

"Türkiye'yi kafa kola almak için kılıktan kılığa giren maskeli balo soytarılarının eline teslim edilecek bir ülke yoktur"

"Yüksek bir övgünün timsalleri olan gaziliğin ve gazilerimizin sadece 19 Eylül gelince hatırlanması doğru değildir. Türk milleti gazi bir millettir. Türk hükümdarlarının alayı gazilikle müşerref olmuştur"

"Türk milletinin ce devletinin mücavir bölgelere ve küresel mütehakkim projelere müdahil olamayacak derecede iç sorunlarla boğuşması kurgulanmaktadır"

"İki gün evvel Lübnan'da yaşanan İsrail kaynaklı dijital saldırı ve bu kapsamda çağrı cihazlarının uzaktan patlatılması tehdit algılarını zirveye çıkarmıştır. Kullanılan cep telefonları bile risklidir ve dikkat gerektirmektedir"

"Bir kısım Kara Harp Okulu öğrencisinin kılıçları çekerek ettiği korsan yemin ve ardı sıra yaşanan cepheleşmeler huzur ve sükunetimizi, birlik ve beraberliğimizi dar boğaza itecek kadar etki yapmıştır"

"Özgür (Özel) Bey'in 31 Mart seçimlerinden sonra erken seçim istemeyeceğiz açıklaması mıh gibi hafızamıza kazınmışken bunun üzerinden çok geçmeden erken seçim çağrısını telaffuz etmesi akıl tutulmasıdır"

"Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir. Milliyetçi Hareket Partisi '4'üncü madde değişsin' diye 'diğer 3 maddeye bir şey demiyoruz' sözlerini 'kale olsun ama surlara gerek yok' diyen malum ve metruk anlayışla bir ve aynı görmektedir."

"Narin kızımızın can verişini etnik kökenle, dilimizle veya toplumsal dinamiklerle temellendirmeye çalışanlar ahlaksızdır, provokatördür, başka hesaplara hizmet eden sübjektif ajanlardır"

"Türk adaleti canilerin yakasından mutlaka tutacak, Narin'in ölümünde parmağı olanlar, Sıla'ya kast edenler ümit ederim ki güneş yüzü görmeden kapatıldıkları karanlık hücrelerinde çürüyüp gidecekler."

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