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Politika

''Sözümüzün arkasındayız''... MHP Lideri Bahçeli: İmralı ve DEM arasında temas gecikmemeli

Partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan MHP Lideri Bahçeli, 'MHP her sözünün arkasındadır, daha önce ne dediysek aynen yanındayız, İmralı ile DEM Grubu arasında irtibatını gerçekleştirmesini bekliyoruz. Yeterince çile çekildi, acı yaşandı. Silah seçenek değil, kucaklayıcı siyaset hedefimizdir' dedi.

26 Kasım 2024 Salı 10:39 - Güncelleme:
''Sözümüzün arkasındayız''... MHP Lideri Bahçeli: İmralı ve DEM arasında temas gecikmemeli
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MHP Lideri Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından bazı satırbaşları:

"Türkiye'de sistem sorunu yoktur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülkemizin elini güçlendirmiştir.

Etrafımız ateş çemberine döndü. Böyle bir dönemde içeride istikrarlı bir sistem kaçınılmazdır. Ne tarafa dönsek kanlı boğuşma sahneleri gözümüze çarpıyor.

"HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZILRIKLI OLMALIYIZ"

Olağan dışı senaryolar yaşanıyor. Türkiye'mizin bu dönemde bu sürece hazırlıklı olması elzemdir. Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Son 3 yılda küresel düzeydeki çatışmalar yüzde 65 arttı. Son yıllarda dünya çok çetin savaşlar yaşıyor. Genişleyen huzursuzluk sarmalı dünyayı kasıp kavuruyor.

Terör devleti İsrail'in saldırıları sistematik olarak devam etmektedir.

Dünyanın tamamı son dönemde artan füze gerilimi ile korku tünelindedir.

3. DÜNYA SAVAŞI MESAJI

3. Dünya Savaşı gün ışığına taşındı. Savaşın kazananı elbette olmaz. İnsanlığın yeni bir yıkımı kaldırması, nükleer silah riski düşünüldüğünde mümkün değildir. Geçen yüzyılda yaşanan 2. Dünya Savaşı'nın en ağır sonuçlarıyla yüzleşen, Türkiye ve Türk milletidir.

Ukrayna Rusya savaşı ile gerilim atmosferinin günden güne mesafe alması, batının Rusya'nın vurulmasına verdiği onay ve Rusya'nın cevabı kabus senaryolarını aktive etmiştir. Putin'in imzaladığı nükleer doktrini Biden'ın Ukrayna'ya verilen izinden sonra onayladığı ortadadır. Dünyanın tamamı korku tünelindedir. Putin'in söylemi 3. dünya savaşı ihtimalini gün ışına taşımıştır.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN HAMLELERİ ÖNEMLİDİR"

Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin ile yaptığı telefon diplomasisi, NATO Genel Sekreteri ile yaptığı görüşme, dile getirdiği samimi çağrıları Türkiye'nin ahlaki duruşunu teyit ettiğinin yanında barışsever bir ülke olduğunu tekrar teyit etmiştir. Cumhurbaşkanımızın son dönemdeki hamleleri son derece önemlidir.

"DAVAMIZDAN SAPMAYACAĞIZ"

Biden'ın aldığı kararlar sakattır. Başkanlık devir teslim töreni beklemeden insanlığı ateşe atmak için fırsat kollayan Biden'ın bir an önce ayrılması dünya barışı için muazzam bir hizmet olarak tarihe geçecektir. Hesaplaşmanın adresi bellidir, herkesin gözü üstümüzdedir. Alacağımız kararlar bölgesel akışı değiştirebilecektir.

Türkiye dünyanın kemer taşıdır. Bu taş oynatılırsa gök kubbe herkesin başına yıkılacaktır. Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonu için mücadelemizin menzile ulaşması için emek ve zaman harcayacağız. Cansa ihtiyaç olunan canımızı da severek bu uğurda feda edeceğiz. Yolumuzdan dönmeyeceğiz, davamızdan sapmayacağız. Coğrafyalar yanarken milli barışımıza ateş açanların uşaklarını yerle bir edeceğiz. Gün kısır çekişmelerin günü değildir. Gün kenetlenme günüdür.

Elbette kimseden korkumuz yoktur. Barışa katkı sunma varken savaşı körükleme, devlet aklına sığmaz.

Herkesin gözü üzerimizde.

Cihan yıkılsa bile bizim cephemiz yıkılmayacaktır.

Cani Netanyahu köşeye sıkıştı. UCM'nin Tutuklama kararının taraf ülkelerce uygulanması elzemdir.

İsrail, dökülen kanın hesabını verecek. Filistin'in huzura kavuşması, Orta Doğu'nun huzur bulmasıdır. Netanyahu azılı suçludur. Kaçışı, kurtuluşu söz konusu değildir.

İsrail'e kapsamlı yaptırım uygulanmalı, Filistin tanınmalıdır. Gazze'de ateşkes şarttır. Gazze için barış konferansı toplanmalıdır.

MHP sözünün arkasındadır. İmralı ile DEM grubu arasında temas gecikmemeli.

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