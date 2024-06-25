İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2024 Salı / 19 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0068
  • EURO
    35,4469
  • ALTIN
    2476.21
  • BIST100
    10656.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • MHP Lideri Bahçeli: İstanbul'u 2. Vatikan'a dönüştürmeye hiç kimsenin gücü yetmez
Politika

MHP Lideri Bahçeli: İstanbul'u 2. Vatikan'a dönüştürmeye hiç kimsenin gücü yetmez

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan MHP Lideri Bahçeli, Diyarbakır'daki anız yangınına ilişkin, 'Hiçbir bölücü Türk komploda yer almaz. Yangın bahanesiyle nefret saçan Türkiye düşmanıdır. Anız yangınının yaraları sarılacak. MHP olarak sürecin takipçisi olacağız' ifadelerini kullandı. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Ukrayna Barış Zirvesi'ne 'ekümenik' isimliği ile oturmasına tepki gösteren Bahçeli, 'İstanbul'u 2. Vatikan'a dönüştürmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Türkiye içinde Konstantinopolis şehri yoktur. Tersi iddiada bulunanlar Bizans sevdalısıdır' dedi.

25 Haziran 2024 Salı 11:02 - Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli: İstanbul'u 2. Vatikan'a dönüştürmeye hiç kimsenin gücü yetmez
ABONE OL

MHP Lideri Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından bazı satırbaşları:

Değerli vekil arkadaşlarım, muhterem misafirler, sayın basın mensupları, Gazi Meclis'imiz çalışmalarına yeniden başlamıştır. Toplantımızın başında heyetinizi hürmet ile selamlıyorum. Bizleri takip eden vatandaşlarımızı yürekten selamlıyorum.

ÖNCE ÜLKEM DEMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

1 Temmuz'dan sonra Meclis tatile girene kadar değerli vekillerimiz çalışmalarını aktif olarak iştirak edecekler geri kalan zamanlarını seçim bölgelerinde geçirecektir. Sizlerden ricam vatandaşların nabzını tutmanız ve siyasi politikalarımızı vatandaşa anlatmanızdır. Milletimiz ne istiyorsa onu söyleyeceğiz. Mütemadi varlığımızın kaynağı Türk milletidir. Her zaman olduğu gibi çalışmayı bir ibadet gibi telakki edeceğiz. Önce ülkem ve milletim demekten vazgeçmeyeceğiz.

HİÇBİR TÜRK BÖYLE BİR KOMPLONUN İÇİNDE OLMAZ

Anız yangınını bahane ederek nefretlerini dışa vuran kim ve kimler varsa Türkiye muhalifidir. Diyarbakır barosunun açıklamasında Kürt kökenli kardeşlerimize nefret içerikli ifadede bulunanlara suç duyurusunda bulunulduğu açıklanmıştır. Hiçbir Türk vatandaşı böyle bir komplonun yanında yöresinde yer alamaz. Kara kampanyanın müfteri ifadelerin failleri bu milletin evladı görülemez. Baronun sipariş açıklaması hangi emelleri amaçladığı gözden uzak tutulamaz. Bin yıllık kardeşliğimizi hedef alan provokatörler bellidir. Bugüne kadar ağaçların nasıl yakıldığını ve bunların müsebbiplerinin kimler olduğunu duymayan yoktur. Puslu havalarda girdikleri deliklerden ortaya çıkarak rant devşirmenin hevesine kapılanların yakasından tutmak ahlak ve adaletin var oluş gayesidir.

TÜRKİYE'MİZ HER TÜRLÜ SENARYOYA GÖRE MİLLİ GÜÇ UNSURLARINI TETİKTE TUTMAK DURUMUNDADIR

Dünya baş döndüren gelişmelerin akılları bulandıran hadiselerin çekim alanındadır. İyimserliğimizi destekleyecek çok az gerekçemiz olduğu da malumlarınızdır. 3. Dünya Savaşı ile ilgili alarm zilleri çalanlara her gün yenileri eklenmektedir. Sırbistan Cumhurbaşkanı dünyada 3-4 ay içinde büyük bir çatışmanın yaşanacağını iddia etmiştir. Son zamanlarda yeni bir dünya savaşı riski sürekli olarak teleffuz edilmektedir. Küresel ve bölgesel basınçtaki yükseklik taşmakla birlikte ticari restleşmeler artış kaydetmektedir. Türkiye'miz her türlü senaryoya göre milli güç unsurlarını tetikte tutmak durumundadır.

İSRAİL, FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN KANINI DÖKÜYOR

İsrail hala Gazze'ye saldırıyor barış arayışlarını sekteye uğratıyor, 263 gündür masum Filistinli kardeşlerimizin kanını döküyor. Caniyahu Gazze'de çatışmaların sona yaklaştığını birliklerin Lübnan sınırına taşınacağını söylüyor.

İSTANBUL'U İKİNCİ VATİKAN'A DÖNÜŞTÜRMEYE HİÇ KİSMENİN GÜCÜ YETMEZ

İstanbul'u ikinci Vatikan'a dönüştürmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Türkiye Cumhuriyet'inin sınırları içinde Konstantinopolis diye bir şehir yoktur.

CUMHUR İTTİFAKI YOLUNA DEVAM EDECEKTİR

Kaostan nemalanan mayası bozuk çevrelerinde şu günlerde faal olduklarını görüyoruz. İç huzur ve istikrar ortamını zedelemek amacıyla bir kampanya ilerleyiş kaydetmektedir. Tatlı su kurnazı eski tüfekler yozlaşmış elitler karanlık odaklar dış bağlantılı maşalar partimizin ittifakımızın aleyhine psikolojik harp tehditlerinde bulunan kansızlar operasyon yürütmektedir. Cumhur İttifakı Türk milletinin ruh köküdür ve kararlılıkla yoluna devam edecektir. Cumhur İttifakı dağılırsa dışarıdan güdümlü işbirlikçiler bayram edeceklerdir. Onların bayramı Türk milletinin ve Türkiye'nin matemidir. Onlara bayram değil layık oldukları zilleti her aşama ve seviyede yaşatacağız.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.