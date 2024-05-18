MHP Lideri Bahçeli: Kalkışma olursa cüret edenlerin başı mutlaka ezilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kızılcahamam'da açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

* 31 Mart'ta demokratik rüştümüzü bir kez daha ispatladık.

* 31 Mart 2024 seçimlerinin kendine özgü şartları içinde partimiz ve Cumhur İttifakı başarıya ulaşmış, seçimlerden yüz akıyla çıkmıştır.

* Seçimsiz 4 yıllık döneme girildi.

* Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranına yönelik karalama çabalarının bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur. Zira bariz gerçekler ulu orta meydandadır.

* Türkiye, seçimlerin yüksek gerilimli atmosferinden uzaklaşmalıdır. Yumuşama ve normalleşme çağrıları sözde kalmamalıdır.

* Türkiye'yi dipsiz tartışmalara sürüklemekten kaçınmalıyız.

* Temiz siyaset için çalışacağız.

* Sudan sebeplerle birbirimize sırt çevirmeyelim.

* Bölücülerin cezasına 'hukuksuzluk' demek art niyettir.

* Yumuşama kisvesiyle sesimizin kısılması beklenmesin. Teröre boyun eğme yumuşama değildir. Bu zeminde yumuşama diye bir şey olmayacak.

* (Gizli tanığın kumpas iddiası) Kalkışma olursa cüret edenlerin başı mutlaka ezilmeli. Devlet içinde FETÖ benzeri odaklarla asla yolumuz kesişemez. Kumpasçılarla işimiz olmaz. FETÖ benzeri yapılara müsaade etmeyeceğiz. Etki ajanlarına taviz vermeyeceğiz.

* MHP ve Cumhur İttifakı varsa umut vardır, huzur vardır, duruş vardır. Milli hedeflere ulaşılması da mukadder olacaktır.

* Eş dost ve akrabaları kollamak, onlara liyakat esaslarını çiğneyerek makam tahsis etmek bizim siyasi ahlakımıza terstir. Hizmette tarafgir davranmak bizimle anılamayacaktır

* Bizler günü birlik siyasi hesap ve mevzi kazanımlar peşinde değiliz. Bizim için vatandaşlarımızın refahı her şeyden önceliklidir.

* Türk gençliği, oy kaygısı değil, milli şerefin istikbal meşalesidir.

* Türk milletinin varlığını sonuna kadar yaşatmaya ant içiyoruz.

* Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye'yi tarihin gerisine düşürmeye kimsenin gücü de nefesi de yetmeyecektir.