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  • MHP Lideri Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup konuşması zillet ve hezimet beyannamesidir
Politika

MHP Lideri Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup konuşması zillet ve hezimet beyannamesidir

Bahçeli: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup konuşması hezeyanname bildirisi, skandal belgesi, zillet ve hezimet beyannamesidir. Kılıçdaroğlu işledikleri suçları açıkça tevsik ve tescil edilmiş suçlulara sahip çıkmış, bir kez daha hukukun üstünlüğüne kesif bir şekilde cephe almıştır. Kılıçdaroğlu'nun terörist Demirtaş'ı masum gösterme çabası tam bir garabet halidir.Osman Kavala'nın suçsuzluğunu iddia etmesi akıl tutulması, ahlak yoksunluğudur.

28 Temmuz 2020 Salı 16:37 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 16:40
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