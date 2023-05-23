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Politika

MHP Lideri Bahçeli: Koalisyonlar Türkiye'nin hiçbir sorununu çözememiştir

Sivas'ta açıklamalarda bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli, 'Koalisyonlar Türkiye'nin hiçbir sorununu çözememiştir.' dedi.

23 Mayıs 2023 Salı 18:16 - Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli: Koalisyonlar Türkiye'nin hiçbir sorununu çözememiştir
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MHP Lideri Devlet Bahçeli, Sivas'taki halk buluşması programında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

- Türk Milleti'nin mevcudiyeti, Türk Devleti'nin gücü böyle büyük felaketleri aşma konusunda kazandığı tecrübelerle en kısa zamanda deprem bölgemizde meseleye hükmetti.

- Hangi partiden olursanız olun bu memleketin evladıysanız böyle kritik günlerde, ani felaketlerin yaşandığı yerde kardeşçe sorunlarımızı çözmek için çaba sarf etmek dururken, "devlet nerede?" demenin manası yoktur.

- Koalisyonlar Türkiye'nin hiçbir sorununu çözememiştir.

- Bu 6'lı masa 1,5 yıl boyunca toplandı 1 tane cumhurbaşkanı adayı belirlemekte başarılı olamadı ama masa alttan üstten çatladı. Bir takım terör örgütünün uzantılarıyla da bir arada yeni yeni suni masalar oluşturmaya çalıştılar.

- 5 yıldır uygulamasıyla başarılı olan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamını sağlamak lazımdır. Başarılı olan yönetimin lideri olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı yapmanın gayreti içerisinde olmalıyız.

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