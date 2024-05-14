MHP Lideri Bahçeli: Komplo devrede, hedef Cumhur İttifakı ve Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

* ABD'nin Filistin (BM) üyeliğini bir kez daha veto etmesi muhtemeldir. Uluslararası toplum İsrail saldırılarını durdurmak, kalıcı çözüm ve barışı temin etmek için mutlak surette somut adımlar atmalıdır.

* Gazze'de bebekler katledilirken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde veto silahına sarılıp İsrail'e payanda olanlar bunun hesabını asla veremeyecekler.

* İsveç'in Malmö kentinde 25 ülkenin katıldığı ve 68. yapılan 2024 yılı Eurovision şarkı yarışması insanlığın nasıl bir tehditle yüz yüze kaldığını fazla söz gerek bırakmadan belgelemiştir. Bu arada İsrailli şarkıcıya itirazlar yoğun olsa da sonuç alınamamıştır.

* Eurovision'daki görüntüler kültürel erimedir. Marjinallik korkunç düzeydedir, yozlaşma teyitlenmiştir.

* Sanattan daha çok siyasi içerikli bahse konu olan yarışmanın ahlaki çöküş propagandasına dönüşmesi, erkek ile kadın arasında kalmış üçüncü bir türün tedavüle çıkması kokuşmuşluğun boyutlarını göstermesi bakımından ibret levhası olmuştur.

* Netanyahu yönetimi terör arıyorsa, terörist görmek istiyorsa boy aynasına bakmayı tercih etmelidir.

* Vadedilmiş toprakların nihai hedefi Anadolu coğrafyasıdır. Bugün Gazze'de boyun eğersek, Kudüs'te susarsak gelecekte son yurdumuzda çok çetin olaylar yaşanabilecektir. Gazze'yi savunmak demek Gaziantep'i savunmak demektir.

* Türk ve Türkiye Yüz Yılı hedefleri elbette hepimizin sahip çıkıp gerçeğe dönüştürmek için çalışacağımız milli bir vizyon hamlesidir.

* Biz çağdaşlığı ve modernliği kültürel erimenin ve ruhsal bunalımın çorak sahasında değil kendi özümüzde kendi değer yargılarımızda arayıp bulacağımızı yeni yüz yılda da bunu cümle aleme ispat edeceğimizi kararlılıkla belirtmek istiyorum.

* Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yapılacak değişiklik teklifini yürekten destekleyeceğiz. Öğretmenlerimize yönelik her neviden şiddeti lanetliyor, faillere tutuksuz yargılama yerine doğrudan tutuklama tedbirlerinin uygulanacak olmasını da son derece adil, isabetli ve yerinde görüyoruz.

* Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla komplo devrede.

* Bugünlerde emniyet ve yargı içine yuvalananlar yeniden Türkiye üzerinde hesap yapmakta. Kan içen vampirler akıllarını başına almalı. Kripto çeteler hesap yapıyor. Akıbetleri için 15 Temmuz gecesine bakmalılar.

* Hepsini takip ediyoruz. Tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağının farkındayız. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla komplo devrededir.. Kanun dışı ilişkilerin farkındayız. Hedef AK Parti, MHP ve Cumhur İttifakı'dır, Türkiye'dir. Maşa kullananları takipteyiz. Gizli tanık ifadeleri ile şerefli isimleri karalamayı himaye eden kim varsa haindir, haşhaşidir.

* Bunların tepesine binilmelidir. Bakalım temiz eller operasyonu nasıl oluyormuş. 9. Yargı paketinde casusluk suçu ile ilgili düzenlemeden rahatsız olanlar araştırılmalıdır. Sözde gazetecilerin bedel ödemesi yakındır.