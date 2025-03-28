MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat'ta geçirdiği ameliyat sonrası evinde istirahat ederken, telefon görüşmelerini de sürdürüyor.

Sözcü TV programcısı Özlem Gürses, önceki gün saat 15.30'da Bahçeli'nin kendisini kandil vesilesiyle aradığını belirterek, şöyle konuştu:

Sesi son derece sağlıklı, hatta espriler yaptı. 'Sayın Genel Başkan hakkınızda birçok tevatür var' dedim, 'Yok, ben gayet iyiyim' dedi. Bayram sonrası da mesaiye dönmek için hazırım zaten' dedi.

Sunucu Nazlı Çelik de Bahçeli'yle kandil münasebetiyle telefonda görüştü; MHP liderinin yakında mesaisine başlayacağını duyurdu.