MHP Lideri Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 20. Dönem Sertifika Töreni'nde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

Türkiye sağlam bir düşünce temelinde, tebarüz ve temerküz eden siyasi ve diplomatik atılımlarla yeni yüzyılın zirvelerine hızla tırmanmaktadır

Sırf muhalefet için muhalefet yapanlar, ağızlarını yalan için açanlar esasta siyasetin konusu değillerdir. Bunlar patolojik vakalardır. Histeri krizine yakalanmışlardır

Yaşadığımız coğrafyada yapay Sodom ve Gomora inşa etmenin çabasında ve çalışmasında olan zulüm tacirlerine cesaretle direnen bir millet gerçeği artık inkar edilemez boyutlardadır

Türk ve Türkiye vizyonu, muzaffer geçmişimizin mucizevi geleceğe düşen cemresidir.

Milletimizi biliyoruz, vatanımızı biliyoruz, ecdadımızı biliyoruz, dostumuzu biliyoruz, düşmanlarımızı tanıyoruz. Ezcümle ne hayallerimize sınır koyuyor ne de hedeflerimize gem vuruyoruz

Siyasetin kendisi mekan, kararı demokratik, zaman, kurulum ve ayar ustası da akıl sahibi insandır. Bu doğrusal ilişkiyi fark edememiş gafiller için yel değirmenlerine savaş açan Don Kişot yegane rehberdir

Kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulan Türk milliyetçileriyiz. Hadiselerin oyuncağı değil, kurulan tuzakları, oynanan oyunları bozan dava neferleriyiz

Komşu ülke Suriye'de 13 yıldır süren iç çatışma dönemi yerini yeni bir gerçekliğe bırakmıştır. Suriye, yeni bir siyaset kulvarına girmiştir. Suriye'nin istikrarı, Türkiye'nin güvenliği açısından olmazsa olmaz dönemdedir

Suriye'nin geleceğine karar verecek Suriyelileridir. Ancak bu karar sürecinde samimi, dostane şekilde Türkiye'nin paylaşacak pek çok tecrübesi olduğu da muhakkaktır. Geçiş dönemi, Suriye'nin toparlanmasında mühim bir eşik olacaktır