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Politika

MHP lideri Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Saraçhane provokasyonuyla Türkiye'nin önünü kesmek için kuyruğa giren hastalıklı CHP'sinden diğer marjinal parti ve yasa dışı sol gruplara kadar alayı emel, eylem ve sözleriyle düşmanları aratmayan bir çizgide pozisyon almışlardır. Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız' dedi.

İHA26 Mart 2025 Çarşamba 16:52 - Güncelleme:
MHP lideri Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan gösterilere ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında, "Düşünce hayatımızda tıpkı Süheyl Yıldızı gibi parlayan merhum Ziya Gökalp, bir defasında isabet ve itinayla ihata edilmiş şu cümleyi beyaz sayfalara dökmüştü: 'Fikirleri hislerine tevafuk ve istinat etmeyen bir insan ruhen hastadır.' Fikrinde ve zikrinde onarılmaz hasarlar bulunan kimselerin ruhen sıhhatli olmalarını beklemek işin özünde boşa kürek çekmek, boşuna zaman tüketmektir. Saraçhane provokasyonuyla Türkiye'nin önünü kesmek için kuyruğa giren hastalıklı CHP'sinden diğer marjinal parti ve yasa dışı sol gruplara kadar alayı emel, eylem ve sözleriyle düşmanları aratmayan bir çizgide pozisyon almışlardır" dedi.

"VANDALLIĞA DEMOKRASİ NÖBETİ DİYORLAR"

Bahçeli, "Vandallığa demokrasi nöbeti diyecek kadar gerçeklerden kopmuş, milletine ve devletine yabancılaşmış bohem ve bonservis bedeli çoktan ödenmiş bir muhalefet anlayışı karşımızdadır. Ülkemizin yükselen değer ve prestijinin gözle görülür şekilde hız ve ivme kazandığı bir dönemde Saraçhane komplosunu birdenbire devreye alanlar, Türk ve Türkiye düşmanlarına rehin düşen ve bundan mülhem batıla hizmetkâr olan işbirlikçilerdir. Maske takıp polisimize taş atan, balta fırlatan, havai fişekle saldıran, asit saçan alçakların demokrasi, hukuk veya özgürlükle hiçbir ilgisi ve ilişkisi yoktur" ifadelerini kullandı.

"ZULÜM 1453'DE BAŞLADI DİYENLER ŞEHİR EŞKIYASINDAN BAŞKASI DEĞİLDİR"

Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Zulüm 1453'de başladı diyenler Şehzadebaşı Camii'ni ve haziresini kirleten bir avuç casus aparatı, aynı şekilde paçoz ve şehir eşkıyasından başkası değildir. Cami duvarına pisleyenlerden, yakıp yıkmayı demokrasi olarak lanse edenlerden, milletimizin alın teri, helal emeği olan belediye kaynaklarını organize rüşvet, hırsızlık ve yolsuzluk anaforunda hiç edenlerden tarih ve adalet önünde hesap sorulmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın merhume ve muhterem annesine edilen küfürler kimlerin köprübaşlarını tutmak için sokaklara çıktığını göstermektedir. Şahsımın tedavi süreciyle ilgili fitne ve dedikodu kampanyası üreten şeytani niyetlerin sokak anarşisini nasıl da alevlendirmek istedikleri malumumuzdur."

"TÜRKİYE OYUNCAK DEĞİLDİR"

Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacaklarını aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı, CHP'nin muhbir ve muhabir mihmandarı olduğu çok boyutlu tahrik ve tahrip dalgasını kırmaya muktedirdir. Çünkü büyük Türk milleti yanımızdadır. Yabancı istihbarat örgütlerinin kuklası olup sokaklara dökülenlerin, iç asayiş ve huzur ortamını bozanların yakasından tutmak mutlaka sağlanmalıdır. Türkiye oyuncak değildir, karanlık oyunlara gelmeyecektir. Bin aydan daha hayırlı olan bugünkü Kadir Gecemizde Cenab-ı Allah'tan niyazım rahmetini, merhametini ve mağfiretini milletimizden esirgememesi, milli birliğimizi ve bin yıllık kardeşliğimizi sonsuza kadar muhafaza buyurmasıdır. Vatanımızın, bayrağımızın, bağımsızlığımızın, bekamızın, mukaddesatımızın, milli ve manevi pek çok değerimizin kadrini kıymetini bilmek dileğiyle aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin müstesna, mübarek ve muhteşem fecirlerle müjdelenen Kadir Gecesi'ni dualarımla tebrik ediyorum."

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