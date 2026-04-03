MHP Lideri Bahçeli'den Türkiye Yüzyılı mesajı: Süper güç Türkiye'yi inşa gayretindeyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i vefatının 29'uncu yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Alparslan Türkeş'in, Türk milliyetçiliği fikrini kurumsallaştırarak geniş kitlelere ulaştıran, onu bir siyasi proje haline getiren büyük bir fikir, dava ve devlet adamı olduğunu vurgulayan Bahçeli, Türkeş'in açtığı ülkücü çığırı, milli heyecanı ve arzuları bir şuurda topladığına değindi.

"TÜRKEŞ, ZORLU ŞARTLARDA İLKE VE ÜLKÜLERİNE CESARETLE SAHİP ÇIKMIŞ, DURUŞUNDAN TAVİZ VERMEMİŞTİR"

Bahçeli, Türkeş'in, Türk devlet ve siyaset hayatına derin izler bırakmış bir mücadele insanı olduğunu belirterek, "Fırtınalı yıllarda, zorlu şartlarda, sıkıntılı dönemlerde ilke ve ülkülerine cesaretle sahip çıkmış, duruşundan ve fikri tutarlılığından taviz vermemiştir. Hiçbir menfaat vaadine aldanmamış, yolundan dönmemiş, satanlardan, korkanlardan, terk edenlerden olmamıştır. Fani hayatını ülkesine, milletine ve ülkülerine adamıştır. Türk milliyetçiliğinin çile ve mücadeleyle geçen tarihine yakından şahit olmuş, müdahil olmuş, varlığı ile bu mücadeleye farklı bir anlam kazandırmıştır. Türkeş, Türklük ülküsü ile Türk milliyetçiliği davasının günümüze uzanan şerefli geçmişindeki en önemli şahsiyetlerinden birisidir. O, tarihten ilhamını alarak gözlerini geleceğin ufkuna dikmişti. 'Emanet olunan davayı kucakladım. Hiç arkama bakmadan, tereddütsüz, hiçbir şeye aldırmadan yürüyorum' sözleri ile büyük Türk milletinin elden ele taşınan mukaddes emanetini, nesilden nesile aktarma kararlılığını göstermiştir" ifadelerine yer verdi.

"MHP, ÜLKEMİZİN HER SORUNUNA CEVAP VEREBİLECEK FİKİR, KADROLARI YETİŞTİREN BİR SİYASET EKOLÜ HALİNE GELMİŞTİR"

Bahçeli, Türkeş'in Türk milliyetçiliğini, Türk milletini sevmek ve onu yükseltmek ülküsü olarak ifade ederek ömrünü bu gayeye hizmetle geçirdiğini kaydederek, "Tutarlı hayat çizgisiyle, tavizsiz duruşuyla davamızın onuruna leke düşürmemiş; tehdit ve tehlikeler karşısında zaaf göstermemiştir. Büyük bir mücadele, engin bir gönül ve ülkü insanı olan Türkeş Bey, hayatını mukaddes davasına adamış, ruhunu Türk-İslâm ülküsünün başarısına vakfetmiş, sağduyunun gür sesi ve demokrasinin yılmaz bir neferi olmuştur. Haksızlık karşısında susmamış, geleceğin büyük Türkiye'sini planlamış ve bunu bıkmadan usanmadan anlatmıştır. Ne mutlu ki Milliyetçi Hareket Partisi, ülkemizin her sorununa cevap verebilecek fikir, vizyon ve kadroları yetiştiren bir siyaset mektebi ve ekolü haline gelmiştir. Fikriyatımız ve siyasi mücadelemiz aziz milletimizde ve mazlum gönüllerde karşılık bulmuştur" açıklamasında bulundu.

"TÜRKEŞ, MİLLİYETÇİ HAREKET'İN TEMEL FELSEFESİNİ 'İNSAN SEVGİSİ' OLARAK BELİRLEDİ"

Türkeş'in yaktığı meşalenin sönmeyeceğini söyleyen Bahçeli, "Şanla, şerefle 57 yılı geride bırakan Milliyetçi Hareket Partisi, bugün dünden daha güçlü, daha gelişmiştir. Partimizin kurulduğu 1969'dan itibaren elde ettiğimiz birikim ve tecrübeler Türk ve Türkiye Yüzyılının inşa ve ihya müjdesi haline gelmiştir. Merhum Türkeş, 'Türk milletinin büyük ve şanlı mazisine lâyık bir istikbâl meydana getirme davası' olarak ifade ettiği Türk Milliyetçiliği davasını, 'Türklük gurur ve şuuru ile İslâm ahlâk ve faziletini' bir potada eriten bir manevî temele dayandırmıştır. Türkeş, Milliyetçi Hareket'in temel felsefesini 'insan sevgisi' olarak belirlemiş; 'gerçek milliyetçiliğin, milleti meydana getiren her insanı hiçbir ayrım yapmaksızın aynı derecede sevmek' olduğunu savunarak millî birlik ve beraberliğimizin temelini kuvvetlendirmiştir" dedi.

"TÜRKEŞ'E GÖRE 'TÜRK MİLLETİNİN KUTLU GÜÇ KAYNAKLARINDAN BİRİ BİRLİK, BERABERLİK VE İÇ BARIŞ ÜLKÜSÜDÜR"

Türkeş'in Türk milletine ilişkin görüşlerine değinen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Ona göre 'Türk milletinin kutlu güç kaynaklarından biri birlik, beraberlik ve iç barış ülküsüdür. Onun 'iç barış ülküsü' tabiri Türkiye'deki her türlü fitne, tefrika ve ayrılık hareketine karşı çağları aşan bir panzehir hüviyetindedir. Bugün büyük bir toplumsal kabule mazhar olan Terörsüz Türkiye vizyonu, 'iç barış ülküsü' nün gerçeğe dönüşmesidir. Türkeş'i gerçek manada anmak, hatırasını yâd etmek; O'nu doğru anlamaktan, ülküsünü ve fikirlerini bütünüyle korumaktan, eserlerine ve emanetine yüksek bir şuurla sahip çıkmaktan geçer. Merhum Türkeş Bey'in iki kutlu emaneti olan Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları emin ve ehil ellerde bugün milletimizin istikbal ve istiklal güvencesidir. Milliyetçi ülkücü hareket, aynı ilkelerle yolunda yürümeye devam edecektir. Başbuğumuzun vizyonu doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak milli özlem ve hedeflerimize kararlı adımlarla ulaşmak, Türk ve Türkiye Yüzyılında lider ülke ve süper güç Türkiye'yi inşa etmek gayretindeyiz. Bizim gücümüz Türk milleti, yegâne sığınak ve manevi mükâfatımız Rabbimizin himaye ve ihsanıdır."